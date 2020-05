Slovenska rekorderka Agata Zupin na 400 m ovire (1:00,85) in Jure Grkman na 200 m (21,44), slednji z močnim vetrom v prsi (-2,0 m/s), sta po pričakovanju zanesljivo zmagala na atletskem mitingu v Radovljici, prvem po epidemiji novega koronavirusa in enem prvih med ponovno oživljenimi športnimi tekmovanji nasploh v Sloveniji.

Posebej dober je bil čas Jureta Grkmana, ki je bil sekundo počasnejši od državnega rekorda Matica Osovnikarja. Slovenski rekorder Matija Kranjc je v metu kopja s 70,52 m sicer slavil med člani, a ga je v absolutni konkurenci ugnal starejši mladinec Filip Dominkovič, član velenjskega kluba je bil prvi s 70,94 m.

Miting je bil sicer prav na zadnji dan epidemije, ki se bo uradno končala dan pozneje, v ponedeljek, zato je bilo v veljavi še nekaj več ukrepov za zajezitev virusne bolezni, za katere so morali poskrbeti organizatorji na čelu s predsednikom radovljiškega kluba Zvonetom Prezljem.

Atletsko tekmovališče je bilo na nek način simbolično za prvo tekmovanje, saj, obdano z zelenjem in gorenjskimi vršaci v ozadju, nima tribun in v vsakem primeru tako ne bi bilo gledalcev.

Izidi niso bili v ospredju

Starši otrok, ti so s sijočimi obrazi na prvi tekmi in druženju z vrstniki po dolgem premoru prevladovali med nekaj nad 300 udeleženci, so na svoj naraščaj v lepem sončnem vremenu čakali za ograjo stadiona.

Ta je v neposredni bližini osnovne šole Antona Tomaža Linharta, kjer je bilo zato dovolj prostora za garderobe. Tam so se najprej zvrstili udeleženci posameznih disciplin. Deklice z velikimi tablami z napisi disciplin in starostne kategorije so nato nastopajoče iz prijavnice, kjer ni manjkalo razkužil, pospremile na stadion.

Ni bilo nobene gneče znotraj ograjenega prostora in tudi ne zunaj njega, saj so vsi takoj po nastopu pobrali svoja oblačila in zapustili stadion. Tudi trenerji so se zbirali le ob tablah, ki so bile nameščene blizu posameznih tekmovališč ali cilja.

Zupinova na lov po normo za Tokio

V tej sezoni želi izboljšati državni rekord na 400 m ovire. Foto: Urban Urbanc/Sportida Izidi na poznem uvodu te posebne športne sezone za večino niso bili v ospredju, tudi ne za Agato Zupin, ki je ubranila lansko memorialno zmago na tretjem mitingu v spomin na avgusta leta 2017 prerano po hudi bolezni preminulo Marjano Lužar Kobelenski, svetovno mladinsko podprvakinjo na 400 m ovire (leta 1990 v Plovdivu).

"Cilj je bil, da pridem na tekmo in odtečem. Glede na to, kaj se mi je dogajalo v zadnjih dveh dnevih, ko je umrl dedek ... Sicer sem zadovoljna, da po težavah s poškodbami tokrat nisem imela nobenih težav. V tej sezoni želim izboljšati osebne rekorde, na 400 m ovire s tem državnega, ter da dosežem tudi normo za OI, četudi ta po odločitvi mednarodne zveze ne bo veljavna. Ampak bom pomirjena, ker bom vedela, da sem na dobri poti za naslednje, olimpijsko leto," je povedala Zupinova.

Dvaindvajsetletnica je na nek način tudi naslednica Marjane Lužar, saj je s 56,52 sekunde julija pred tremi leti postavila še sedaj veljavni članski rekord na nizkih ovirah. Leta 2017 je osvojila tudi srebrno na mladinskem evropskem prvenstvu in bila 21. v polfinalu SP na svojem prvem velikem članskem tekmovanju.

"Gospodje, ki odločajo o normah, ne vedo, kaj delajo"

Matija Kranjc si želi izpolniti normo za evropsko prvenstvo. Foto: Sportida Trinajst let starejši Matija Kranjc je bil že osmi na EP 2014, nastopil je na OI, a so slednje zaradi izjemno visokih norm za nastop za Slovence ta čas zelo oddaljen cilj, po dolgem času pa je Kranjc izgubil tudi na domači tekmi, boljši je bil 18 let mlajši Dominkovič.

"Mislim, da gospodje, ki odločajo o normah, ne vedo, kaj delajo, ampak ne glede na to niti kdaj prej nisem treniral za druge, nisem potreboval norm za spodbudo, imel sem in še vedno imam lastne cilje in jih skušam doseči. Še vedno se nadejam, da bi za drugo leto izpolnil normo za EP," je povedal Kranjc, ki proizvaja karbonske komponente za avtomobilsko industrijo, ob tem pa še trenira šestkrat tedensko.

Državni rekord je leta 2016 z 81,13 m postavil v Brežicah, norma za OI v Tokiu 2021 pa je 85 m, 85,38 m pa je bilo dovolj za olimpijski bron leta 2016 v Riu de Janeiru ...

Glavni cilj slovenska liga

Jure Grkman je za slovenskim rekordom Matica Osovnikarja na 200 m zaostal sekundo. Foto: Peter Kastelic/AZS Dvajsetletni Grkman bi moral za normo na pol stadionskega kroga za OI v Tokiu teči 20,23 sekunde, tokat pa se je povsem približal svojemu osebnemu rekordu 21,19 sekunde. Videti je, da ni daleč niti od časa 20,47 sekunde in slovenskega rekorda Matica Osovnikarja iz leta 2004.

"Ko sem videl čas po prihodu, sem naprej mislil, da bi lahko tekel tudi malo hitreje. Potem pa sem videl tudi moč vetra in lahko rečem, da sem zadovoljen. Lani sem tu začel z 21,29, a z vetrom v hrbet. Malo moram delati še na hitrostni vzdržljivosti, potem pa bo še bolje. Moj glavni cilj bodo dobri nastopi na slovenski ligi, norma za OI pa je kar oddaljena, moram biti realen, s kakšno slovensko štafeto bi bilo to bolj možno," je pojasnil Grkman.