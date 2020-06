Mladi val v vrhu slovenske atletike

Enaindvajsetletni Kristijan Čeh (Ptuj) in 19-letna Lia Apostolovski (Mass Ljubljana) vodita po prvi tekmi atletske lige Telekom Slovenije 2020, ki je bila v nedeljo v Slovenski Bistrici, je sporočila Atletska zveza Slovenije (AZS). Naslednja tekma bo 23. junij v Mariboru, kjer bodo lahko že tudi gledalci in mednarodna konkurenca, ki jih na uvodni tekmi še ni bilo.

Novi državni rekorder v metu diska Čeh ima devet točk, eno manj ima Luka Janežič (Kladivar), od tretjega do petega mesta s po šestimi točkami sledijo Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle, sprinter Nick Kočevar (Mass) in metalec kladiva Nejc Pleško (Olimpija).

Lia Apostolovski, v Bistrici je dosegla rekord v skoku v višino med mlajšimi članicami, ima osem točk, toliko jih je zbrala tudi drugouvrščena Neja Filipič (Mass) po zmagi v skoku v daljino. Tretja je Maruša Mišmaš (Mass), ki je slavila na 5000 m, četrta pa Agata Zupin (Velenje) po zmagi na 300 m. Slednji sta zbrali po sedem točk. Sledi skupina atletinj s po šestimi točkami.

Kristijan Čeh kljub mladosti spada med najboljše na svetu v metu diska. Foto: Peter Kastelic

Pri končni razvrstitvi tekmovanja se bo upošteval seštevek točk štirih najboljših rezultatov v katerikoli disciplini iz štirih različnih mitingov, skupaj bo šest tekmovanj te serije. Prvo mesto na mitingu bo prineslo štiri točke, drugo dve, tretje pa eno točko. Upoštevajo le tiste rezultate, ki presegajo 950 točk po tablicah Svetovne atletike.

Dodatne točke prinesejo članski državni rekordi (4 točke) ter po mednarodnih tablicah izidi med 950 in 999 točkami eno dodatno točko, med 1000 in 1049 dve, med 1050 in 1099 tri, med 1100 in 1149 štiri, 1150 in 1199 pet, med 1200 in 1249 pa šest dodatnih točk.

Rezultati, doseženi s preveliko pomočjo vetra, se tudi upoštevajo v točkovanju za skupni izid. Če bosta dva atleta v končni razvrstitvi dosegla enako število točk, bo boljši tisti, ki bo imel absolutno boljši izid po tablicah Svetovne atletike.

Intervju s Kristjanom Čehom: