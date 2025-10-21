Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
21. 10. 2025,
18.27

Dirmantna liga 2026

Znan koledar atletske diamantne lige v letu 2026

Diamantna liga, pokal | Foto Reuters

Foto: Reuters

Atletska diamantna liga se bo prihodnje leto začela 8. maja v katarski Dohi, finale pa bo 4. in 5. septembra v belgijskem Bruslju, so sporočili prireditelji elitnih atletskih mitingov na svetu.

Atletska enodnevna tekmovanja najvišje ravni bo prihodnje leto gostilo 13 držav na štirih celinah, skupno pa bo na sporedu 14 mitingov. Le Kitajska bo gostila dva tovrstna mitinga, prvi bo 16. maja v Šanghaju, drugi pa 23. maja v Xiamenu.

Spored diamantne lige 2026:

8. maj:  Doha
16. maj: Šanghaj
23. maj:  Xiamen
31. maj: Rabat
4. junij: Rim
7. junij: Stockholm
10. junij: Oslo
26. junij: Pariz
4. julij: Eugene
10. julij: Monako
18. julij: London
21. avgust: Lozana
23. avgust: Katovice
27. avgust: Zürich
4./5. september: Bruselj (finale)

 
