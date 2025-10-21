Znan koledar atletske diamantne lige v letu 2026

Atletska diamantna liga se bo prihodnje leto začela 8. maja v katarski Dohi, finale pa bo 4. in 5. septembra v belgijskem Bruslju, so sporočili prireditelji elitnih atletskih mitingov na svetu.

Atletska enodnevna tekmovanja najvišje ravni bo prihodnje leto gostilo 13 držav na štirih celinah, skupno pa bo na sporedu 14 mitingov. Le Kitajska bo gostila dva tovrstna mitinga, prvi bo 16. maja v Šanghaju, drugi pa 23. maja v Xiamenu.