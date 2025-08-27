Tina Šutej peta v skoku s palico na finalu diamantne lige

Tina Šutej je v finalu diamantne lige v Zürichu osvojila peto mesto s 4,65 metra. Organizatorji so tekmovanje, ki je bilo prvotno predvideno v četrtek, zaradi napovedi močnega dežja prestavili na prvi dan finala. V četrtek bo drugi dan finala, ko bodo tekme na slovitem stadionu Letzigrung , ob 17.30 bo med šesterico tekmoval tudi svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh .

Tekmovanje v ženskem skoku s palico je tako, kot bo še nekaj disciplin, potekalo na trgu Sechseläutenplatz v središču mesta in je bilo po novem prva disciplina sporeda uvodnega dne. Na prvih treh mestih so bile predstavnice ZDA.

Slavila je z 4,82 m Katie Moon. Aktualna olimpijska podprvakinja si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo v drugi polovici septembra skušala osvojiti tretje zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih po letih 2022 v Eugenu in 2023 v Budimpešti.

Druga je bila s 4,75 m Sandi Morris, dvakratna svetovna dvoranska prvakinja je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI. Tretje mesto si je z osebnim rekordom 4,75 m priborila Emmly Grove. Pred Šutej je bila prav tako s 4,65 m četrta še evropska prvakinja na prostem in v dvorani, Švicarka Angelica Moser.

Slavila je Katie Moon. Foto: Reuters

Šutej je bila v vodstvu, ko je v prvih skokih preskočila 4,30, 4,45 in 4,55 m. Na peto mesto je nazadovala, ko je letvico na 4,65 m preskočila v tretjem, zadnjem skoku. Nato so tekmovalke nadaljevale na 4,75 m.

Že v prvem skoku je bila prek letvice Morris, v tretjem poskusu pa Grove. Moon, ki je bila pred to višino četrta, je letvico prvič podrla in nato zadnja dva poskusa pustila za naslednjo višino, 4,82 m. Pred njo je bila na tedaj tretjem mestu še Moser, ki je bila na 4,75 m trikrat neuspešna.

Moon je bila na 4,82 m uspešna prvič in je povedla, ker je Morris letvico prvič podrla in nato dva skoka pustila za naslednjo višino, Grove pa je bila po osebnem rekordu na 4,75 m trikrat neuspešna na 4,83 m.

Šutej, dobitnica šestih medalj v zadnjih letih na velikih tekmah, je absolutni državni rekord s 4,82 m dosegla 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem. Tokrat je bila na višini 4,75 m trikrat neuspešna.

Na 4,89 m sta skakali le Moon in Morris, ki letos toliko še nista zmogli. Druga je končala tekmo po dveh neuspešnih skokih, enkrat pa je letvico podrla Moon, ki je nato dva skoka pustila za 4,90 m, kjer pa ni bila uspešna.

Sandi Morris Foto: Reuters

Tekmovanje so prestavili, kot so sporočili, zaradi varnosti tekmovalk. "Varnost športnic in nadaljevanje finalnega tekmovanja sta naša glavna prioriteta. Zato je bila ta odločitev zaradi vremenske napovedi neizogibna. Športnice se zdaj veselijo tudi posebnega vzdušja na Sechseläutenplatzu," je v torek pozno popoldne vzrok za prestavitev discipline obrazložil Andreas Hediger, sodirektor srečanja mitinga Weltklasse v Zürichu.

Na trgu Sechseläutenplatz bodo danes ob 17.05 po prvotnem programu začeli v suvanju krogle za moške in ženske, prvi dan finala bodo končali tekmovalci v troskoku, pred tem bo še ženski skok v višino s svetovno rekorderko iz Ukrajine, Jaroslavo Mahučik, ter skok s palico za atlete. Ta se bo začel ob 17.43 s Švedom Armandom Duplantisom. Olimpijski, svetovni in evropski prvak je 12. avgusta v Budimpešti v drugem poskusu preskočil šest metrov in 29 centimetrov ter za centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu.