Kristjan Čeh drugi v finalu diamantne lige v Zürichu

Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je bil drugi na slovitem stadionu Letzigrund v Zürichu v finalu letošnje atletske diamantne lige, disk je vrgel 67,18 m. Tina Šutej, druga slovenska finalistka, je v sredo v skoku s palico zasedla peto mesto. Na 1500 m bo Žan Rudolf, slovenski rekorder na 800 m, skrbel za ritem.

V metu diska je z 68,89 m zmagal svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna, olimpijski podprvak. Tretji je bil nepričakovani olimpijski prvak lani v Parizu, Jamajčan Roje Stona, ki je vrgel 67,06 m. Četrto mesto je osvojil dvakratni zmagovalec diamantne lige v disciplini leta 2023 in 2024. Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, je vrgel 66,62 m.

Peti je bil s 66,47 m nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, Šved Daniel Stahl. Šesti in zadnji pa Nemec Henrik Janssen, zmagovalec letošnjega zimskega evropskega pokala v metih je zmogel 66,37 m.

Čeh je med šestimi finalisti začel kot četrti po vrsti, pred tem so prvo serijo že opravile tudi metalke diska. Imel je neveljaven poskus, tako kot pred njim tudi Stahl. Povedel je Alekna z 68,29 m, drugi je bil s 66,44 m Denny, tretji s 66,15 m Stona.

V drugi seriji je vsa šesterica ostala brez izida. Ptujčan je v tretji seriji vrgel 64,67 m in bil s tem po polovici tekme zadnji, saj je 65,68 m za tedaj peto mesto vrgel Janssen. Stahl je s 66,47 m napredoval na drugo mesto, Alekna se je z 68,89 m še bolj utrdil v vodstvu.

Najboljši slovenski atlet zadnjih let je s 66,27 m na zadnje mesto potisnil Stono, a je bil po četrti seriji še vedno le peti, čeprav sta ga le dva decimetra ločila od drugega mesta. Prva trojica, Alekna, Stahl in Denny, je namreč ostala brez veljavnega poskusa, Janssen pa je s 66,37 za 10 cm prehitel Čeha in bil četrti.

S 67,18 m je Čeh v peti seriji prišel na drugo mesto. Denny je s 66,62 m napredoval na tretje, Stahl je še četrtič ostal brez izida in bil četrti, Alekna pa je prestopil tretjič. Zadnja serija je ob prestopu Čeha prinesla le eno spremembo, s 67,06 m je Stona z zadnjega napredoval na tretje mesto.

Čeh je s 27 točkami osvojil prvo mesto v seštevku discipline pred finalom najprestižnejše serije svetovnih mitingov. A to ni za končni uspeh štelo nič, saj so zmagovalci finala tudi končni zmagovalci diamantne lige. Prejšnji dosežki na skupaj 14 mitingih ne štejejo, seštevki prejšnjih tekem so bili pomembni le za preboj v finale.

Med atletinjami je v metu diska v disciplini slavila Valerie Allman, dvakratna zaporedna olimpijska zmagovalka je še petič v nizu osvojila diamantno zmago. Z 69,18 m je za več kot dva metra ugnala najbližjo zasledovalko Jorinde van Klinken, ki je s 67,15 m napredovala tik pod vrh v zadnji seriji. Nizozemka je bila lani evropska podprvakinja v metu diska in tudi v suvanju krogle.

