Čeh izboljšal 21 let star slovenski rekord v metu diska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh (Ptuj) je na atletskem metalnem mitingu v Domžalah izboljšal skoraj 21 let star slovenski članski rekord v metu diska s 66,29 m. Prejšnji rekord, 64,79 m, je Igor Primc dosegel 10. septembra 1999 v Novem mestu.

To bi bila tudi norma (66,00 m) lanskega evropskega prvaka za mlajše člane za olimpijske igre v Tokiu, ki so bile z letošnjega leta prestavljene na naslednje. Vendar pa je Svetovna atletika že 7. aprila objavila, da čas med 4. aprilom in 30. novembrom ne bo štel kot kvalifikacijsko obdobje za OI v japonski prestolnici.

Dosežek 12-letnega Čeha je visoke mednarodne vrednosti, saj je 67,05 m vrgel Nemec Daniel Jasinski za bron na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu De Janeiru.

Intervju s Kristijanom Čehom iz julija 2019:

Prejšnji rekorder Igor Primc v rubriki Druga kariera: