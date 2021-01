Kaj po (ne)upravičeni diskvalifikaciji sporoča Lampičeva? #video

Na socialnih omrežjih se je razvila vroča razprava. Mnogi se sprašujejo ali so našo tekmovalko upravičeno kaznovali in ji na ta način odvzeli drugo mesto. Lampičeva je izjavi za javnost sprva povedala, da jo je ta odločitev tekmovalne žirije razočarala in na nek način še bolj podžgala, da bo v sobotni distanci (10 kilometrov) poskušala pokazati svoj maksimum. Sobotni tek na 10 kilometrov bo na sporedu v soboto ob 12.30.

"Bila sem druga in tega mi nihče ne more vzeti." Foto: osebni arhiv

"Tega mi nihče ne more vzeti"

Za tem je trenutno druga šprinterka sezone na svojem Instagram profilu zapisala občutke s svojimi besedami. Kot pravi, je bila s tekmovanjem zelo zadovoljna in da vidi, da je zelo v dobri formi.

"Bila sem druga in tega mi nihče ne more vzeti. To je šprint, konstantno se dogaja in tekmuje se od štarta do cilja. Boriš se za čim višji rezultat in vsakokrat gre na milimetre. To je smisel šprinta. Proge se od prizorišča do prizorišča spreminjajo in vsakemu posebej nekaj odgovarja. Meni očitno gredo spusti odlično, si pač upam spustiti in tudi vedno presodim ali lahko, kako in kdaj," je zapisala 25-letna tekmovalka iz Valburge in svoj zapis končala: "Gremo naprej, dokler je še vetra kaj."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po mnenju Nejca Brodarja je bila poteza povsem neupravičena

Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance, je po tekmi dejal, da ja Anamarija prikazala odlično predstavo in da je bila na stopničkah povsem zasluženo. Po njegovem mnenju je bila diskvalifikacija Lampičeve povsem neupravičena.

"Takšnih primerov je na svetovnem pokalu ničkoliko. Tekmovalci so odnesli z manjšimi kaznimi, žal danes ni bilo tako. Mi smo naredili vse, kar smo lahko. Pritožili smo se na tekmovalno žirijo, kjer smo bili neuspešni, zdaj pa se bomo še na FIS razsodišče. Imamo 48 ur časa in upam, da bo sodišče prisluhnilo našim argumentom, za katere mislim, da so zelo pozitivni. Trenutno pa je situacija takšna kot je, rezultati so, kakršni so, Ana je izgubila stopničke in končala na 6. mestu," je povedal Brodar in ob tem pohvalil tudi slovenski servis, ki je pripravil res vrhunske smuči.

Dvojna merila?

Na socialnih omrežjih se je med drugim pojavil posnetek, kako je na isti tekme ena izmed tekmovalk v ciljnem šprintu zaprla pot. Videti je, da je prišlo tudi do kontakta, a tekmovalka ni dobila nobene kazni. Nekateri so sprašujejo, če imajo pri Fis dvojna merila?