Po jezi, razočaranju in zlomljeni palici: Nisem imel več kam iti #video

Z včerajšnjim dnem se je končalo nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. A končalo se je na najslabši mogoč način - z diskvalifikacijo Norvežana Johannesa Hoesflota Klæba, ki so mu kmalu po tekmi odvzeli naslov svetovnega prvaka. Norvežan se je že tudi odzval na vse skupaj in povedal, da naj vsak sam presodi, kaj je prav in kaj ni.

Un sprint houleux, un bâton cassé, Klaebo disqualifié, le final inattendu des mondiaux d’Oberstdorf avec un Bolshunov qui refuse de mettre la médaille sur le podium. Épique!

➡️ Le résumé en 80 secondes ⏱ @Eurosport_FR #ChaletClub pic.twitter.com/NeJNtFy6cx — Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) March 7, 2021

Veliko razočaranje Boljšunova Foto: Guliverimage

V nedeljo je na SP v Oberstdorfu potekala še kraljevska preizkušnja v teku na smučeh. Na 50-kilometrski razdalji so se med seboj udarili moški. In ljubitelji teka so imeli kaj videti, saj je odločil ciljni šprint, v katerem se je dogajala prava mala drama.

V šprintu sta se za zmago udarila Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Rus Aleksander Boljšunov. Med njima je prišlo do stika, Rusu se je zlomila palica, Klaebo se je odpeljal naprej in prvi prečkal ciljno črto. Kmalu za tem se je žirija tekmovanja odločila, da Norvežana diskvalificira. Na koncu je šla zmaga v roke Emilu Iversonu, drugi je bil Aleksander Boljšunov, tretji pa Simen Hegstad Krueger.

Na družbenih omrežjih se je razvila vroča debata. Spodaj je slika, ki ponazarja, kje sta tekmovalca stala. Presoja je vaša.

Bolshunov ran into Klaebo's skis, pushed him, as a result, Klaebo swayed slightly and slightly touched Bolshunov. The hindrance was created by Bolshunov, and the disqualification of Klaebo? You have to take a close look at who is actually interfering with whom. Won Klaebo! pic.twitter.com/2mpnK9qVgP — Sandra (@marinatok9) March 7, 2021

Aleksander Boljšunov je v znak protesta medaljo držal v rokah. Foto: Guliverimage

Boljšunov je takoj po prihodu v cilj zaradi velikega razočaranja obsedel v ciljnem prostoru, medtem ko je Klaebo že slavil zmago. A potem je kot strela z jasnega udarila novica o diskvalifikaciji. Še preden je ta novica prišla v javnost, je pred ruske mikrofone stopil Boljšunov. "Če bi bil to jaz, bi bil takoj diskvalificiran. Če Klaebo ostane na prvem mestu, ne bom šel na podelitev. Dejstvo je, da je zlomil mojo palico, in to je edini razlog za moj poraz," je bil jasen Rus, ki si pozneje v znak protesta srebrne medalje ni dal okrog vratu, ampak jo je držal v rokah.

Sledila bo še ena pritožba Norvežanov

Espen Bjervig, vodja norveške ekipe, je dejal, da se bodo še enkrat pritožili na odločitev Mednarodne smučarske zveze. Za to si bodo vzeli 48 ur časa in za nasvete prosili tudi vse strokovnjake, je povedal Bjervig, ki je med drugim dejal, da je bil Klæbo po tej odločitvi v šoku.

Norvežan jezen in razočaran: Ne vem, kaj bi lahko še naredil

"Nisem imel več kam iti, medtem ko je imel on prostor na levi strani. Ne vem, kaj bi lahko še naredil. Zdaj vsaj vsi vedo, da lahko zmagam še kje drugje kot na šprintu," je po tekmi povedal norveški zvezdnik, ki se je pozneje oglasil tudi na družbenih omrežjih. Omenil je, da gre za najtežji trenutek v njegovi karieri.

"Če sem iskren, je prisotnih veliko frustracij in jeze. Dolgo sem se veselil te tekme in bila je moj glavni cilj za to sezono. Nikoli se nisem počutil tako pripravljenega in moje ambicije so bile visoke. Vedel sem, da imam priložnost za zmago. Previdno bom povedal, kaj si zdaj mislim, vendar sem zelo razočaran nad načinom, kako je Fis rešil to situacijo in kakšna je bila končna odločitev," je zapisal Klæbo

Nekaj podobnega se je letos pripetilo Anamariji Lampič

Na novega leta dan je imela podobno izkušnjo naša tekmovalka Anamarija Lampič, ki so ji v Müstairju v Švici odvzeli drugo mesto, potem ko naj bi med prehitevanjem ovirala švicarsko tekmovalko. Dva dni za tem je v slovenski tabor prišla vesela novica, saj so bili naši predstavniki po ponovni pritožbi uspešni, Lampičeva pa je dobila nazaj zasluženo drugo mesto. Bodo uspešni tudi Norvežani?