Drama na zadnji tekmi: Norvežan že oblekel majico svetovnega prvaka, nato pa ...

In kaj se je sploh zgodilo? Še kilometer pred ciljem je bilo v boju za medalje osem tekačev, na koncu pa je tudi nekaj smole preprečilo Boljšunovu, da bi morda prišel do zlata. V ciljnem sprintu po skoraj 50 kilometrih se je namreč ruski tekač odločno pognal, pri tem pa je prišlo do stika s Klaebom. Ta se je sprva slabše končal za Rusa, saj je dobil svojo palico med noge in jo zlomil ter ostal brez možnosti za zlato v zadnjih metrih.

Klaebo je bil zaradi oviranja naknadno diskvalificiran in je ostal brez četrtega zlata. Klaebo je nato kot prvi prišel do cilja, že oblekel majico svetovnega prvaka, a nato je sledila pritožba ruskega tabora, saj da je Norvežan oviral Boljšunova in da njegov vložek ni bil "čist".

Po pregledu videoposnetka so ugodili ruski pritožbi in Klaeba diskvalificirali. Ta je brez besed odvihral s prizorišča, poročajo norveški mediji. V teh je zaslediti tudi, da so se Norvežani pritožili na odločitev, a do spremembe ni prišlo.

Zlata se je na koncu veselil Emil Iverson (skrajno desno).

Kjer se prepirata dva ...

Svetovni prvak je tako postal še en Norvežan Iverson, srebro je pripadlo Boljšunovu, ki je sicer naznanil, da bo bojkotiral podelitev odličij, saj so mu Skandinavci onemogočili boj za zlato. Na najnižji stopnički zmagovalnega odra je končal še en Viking, Simen Hegstad Krueger, ki je zaostal za dobrih osem sekund.

Slovenskih tekačev na zadnji tekmi na SP ni bilo na startu.