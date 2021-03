Johaugova v svojem svetu do novega naslova svetovne prvakinje

Srebro je osvojila še ena Norvežanka Heidi Weng, ki je imela v cilju šest desetink prednosti pred Švedinjo Frido Karlsson na tretjem mestu.

Ogromna prednost Johaugove je bila več kot minuto večja kot prejšnja najbolj prepričljiva zmaga, ko si je Rusinja Larisa Lazutina leta 1999 pred rojakinjo Olgo Danilovo nabrala 1:34 minute prednosti.

"Fantastična izkušnja je priti na svetovno prvenstvo in pobrati štiri zlate kolajne. Zavedam se, da je na meni veliko pritiska, pričakovanj, ki jih moram izpolniti dan za dnem. Trenutno sem zelo ganjena. Ko se staraš, se vse bolj zavedaš, da so ti dnevi športne kariere šteti," je dejala Johaugova za norveško televizijo NRK.

Dvaintridesetletna norveška zvezdnica smučarskega teka je na tem prvenstvu osvojila še svetovne naslove v skiatlonu, na 10 km in s štafeto in ima zdaj skupno 14 zlatih kolajn na drugem mestu večne lestvice, ki si ga deli z Rusinjo Jeleno Vaelbe. Še štiri naslove več ima rekorderka, Norvežanka Marit Bjoergen.

Anamarija Lampič je končala na 21. mestu. Foto: Guliverimage

Lampičeva izjemno prvenstvo končala na 21. mestu

Slovenska junakinja tega SP Lampičeva, ki je v Nemčiji osvojila dve bronasti kolajni, se je danes drugič v karieri preizkusila na 30-kilometrski razdalji. Začela je precej počasi, od tretjega šestkilometrskega kroga naprej pa je začela pridobivati in na koncu prišla do 21. mesta.

"Od tretjega kroga naprej mi je šlo super. Škoda, ker nisem že prej zamenjala smuči, ker sem imela res kar slabe. Ni bilo oprijema, po ravnini pa ni steklo. Res škoda, da nisem že takoj naredila menjave. Sicer pa je bila to zame super izkušnja. Res je bilo težko, a sem vesela, da sem to dala skozi in končala svetovno prvenstvo. To je moje najboljše prvenstvo do zdaj, imam dve bronasti medalji v žepu in to je vse, kar šteje!" je bila po nastopu vesela 25-letna tekačica.

V nedeljo je za zadnji dan prvenstva na sporedu še moška kraljevska disciplina na 50 km, na kateri Slovenci ne bodo nastopili.

Izidi, ženske, 30 km (klasično): 1. Therese Johaug (Nor) 1:24:56,3 ure

2. Heidi Weng (Nor) +2:34,2

3. Frida Karlsson (Šve) 2:34,8

4. Ebba Andersson (Šve) 2:36,3

5. Teresa Stadlober (Avt) 2:46,6

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 5:34,3

...

