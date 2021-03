Lanišek stisnil zobe in ob pomoči protibolečinske injekcije odlično skakal

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je Avstrijec Stefan Kraft osvojil zlato medaljo. Od slovenskih skakalcev je bil najboljši bronasti s srednje skakalnice Anže Lanišek, pa čeprav je imel težave s hrbtom in skakal s protibolečinsko injekcijo. Pokazal je karakter in osvojil peto mesto. Verjetno bi govorili o medalji, če ne bi bilo težav s hrbtom. Cene Prevc je bil na koncu odličen deveti, brat Peter 16., Bor Pavlovčič pa je bil v prvi seriji diskvalificiran.

Za Anžeta Laniška je velika zmaga že to, da je lahko sploh nastopil. Spet so se mu pojavile težave s hrbtom, ki so ga v tej zimi že bremenile. Izpustil je sredin trening, v kvalifikacijah čutil bolečine, ob pomoči masažne službe in protibolečinskih injekcij pa je lahko sploh nastopil na petkovi posamični tekmi na veliki skakalnici.

Jasno je bilo, da bi bil bronasti s srednje skakalnice v igri za odličje tudi na večji napravi, če bi bil povsem zdrav. A mu je poškodba ponagajala. V prvi seriji je zasedal deseto mesto in že pred vnovičnim odhodom na vrh skakalnice dejal, da bo napadal. Pokazal je karakter in z izvrstnim skokom, dolgim 136,5 metra napredoval na peto mesto.

"Zadnjič sem rekel, da se ne bom predajal, odnehal, popuščal. Nisem imel namena. Vedel sem, da sem bil sposoben. Dobrodošlo je, da je forma na dobri ravni. Morda sta mi ravno dva skoka zmanjkala, da bi dobil ta občutek. Ne glede na vse, zadovoljen moram biti, ponosen nase. Zahvalil bi se celotni ekipi, doma in tukaj, da so mi pomagali s pogovori o bolečini. Zahvaljujem se tudi Petru Krugerju, predsedniku smučarskega kluba Oberstdorf, da so me vzeli v ambulanto, naredili rentgen in dali dve protibolečinski injekciji. Vesel sem, da sem lahko sploh skakal," je zadnje dogodke v pogovoru za nacionalno televizijo opisal član SSK Mengeš.

Na sobotni ekipni tekmi bodo nastopili bratje Prevc - Peter, Domen in Cene - ter Anže Lanišek.

Kraft še tretjič zlat

Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Cene Prevc. Njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu je osmo mesto in to prav na tej skakalnici. Tokrat je pokazal dva dobra skoka, kar je želel sam kakor tudi glavni trener Robert Hrgota, na koncu pa je to zadostovalo za deveto mesto.

Peter Prevc, ki je v poskusni seriji padel, je imel v drugi seriji odlične razmere v zraku, ki pa jih ni najbolje izkoristil. Z daljavo 129,5 metra je bil na koncu 16., kar pa je napredek, potem ko na srednji skakalnici sploh ni dobil mesta v ekipi.

Veselje Stefana Krafta ob osvojeni zlati medalji. Foto: Reuters

Naš četrti predstavnik Bor Pavlovčič je bil po prvem skoku zaradi prenizke teže diskvalificiran.

Svetovni prvak je še tretjič v karieri postal Avstrijec Stefan Kraft, ki je bil dvakrat zlat že leta 2017 v Lahtiju. To je zanj enajsta medalja s svetovnih prvenstev. Srebra se je razveselil Norvežan Robert Johansson, brona pa Nemec Karl Geiger, ki je edini skakalec z dvema odličjema na posamičnih tekmah v Oberstdorfu. Na srednji skakalnici je bil namreč srebrn. Junak prve tekme Piotr Zyla je bil za tri točke prekratek za novo odličje.

SP v Oberstdorfu, velika skakalnica (m)

V prvi seriji Cene najboljši na osmem mestu

Cene Prevc je skočil kot prvi od slovenskih skakalcev in se pohvalil z daljavo 129,5 metra. Zaradi zasneženega doskočišča, ki je v poskusni seriji že vzel smučko Petru Prevcu in je zaradi tega padel, je imel preglavice ob pristanku. "Končno je prišla zima v Oberstdorf. Sneg imamo. Pomeni, da lahko dostikrat cuka. Če bom šel v ribo, bom jaz tisti, ki je bil štorast. Skačemo že celotno kariero in bomo tudi do poskakali," je po prvem skoku za nacionalno televizijo dejal Cene.

Peter je skočil kot drugi. Tokrat se je brez preglavic pripeljal v iztek skakalnice in s 126,5 metra po svojem nastopu zaostal le za bratom, po prvi seriji pa držal trinajsto mesto. "Dobro je, da sem pršel do konca izteka. Ob pristanku sneg zelo cuka. Zaradi mojih težav s telemarkom moram naprej pristajati, da me ne potegne na rit. To je eden večjih izzivov," je za nacionalno televizijo povedal Peter in se dotaknil padca v poskusni seriji.

Bor Pavlovčič se je že po prvi seriji poslovil od tekme, saj so ga zaradi prenizke teže diskvalificirali. Sicer pa s svojim skokom tako ali tako ni bil zadovoljen. Anže Lanišek, ki zaradi težav s hrbtom skače s protibolečinsko injekcijo, je imel daljavo 126,5 metra in se uvrstil tik za Ceneta. Za tretjim Danielom Huberjem je zaostajal 7,1 točke "Pustimo hrbet danes. Zanima me tehnika. Zbral sem se na tehniko. Težke razmere so. Nič še ni izgubljenega. V drugi seriji bo treba napadati," je dejal za televizijo bronasti s srednje skakalnice.

Izvrstno je v prvi seriji skočil Avstrijec Stefan Kraft, ki je bil najboljši že v poskusni seriji. Drugi je bil Norvežan Robert Johansson, zlat s srednje naprave Piotr Zyla peti.

Image spectaculaire de Peter Prevc surpris par la neige à la réception du saut d’entraînement sur le grand tremplin d’Oberstdorf. Le début de la compétition c’est tout de suite sur @Eurosport_FR avec @GDiGrazia et @NICOJEANPROST #ChaletClub @oberstdorf2021 pic.twitter.com/2wDJj3d8d6 — Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) March 5, 2021

V poskusnem skoku Pavlovčič in brata Prevc tik za najboljšo trojico 1. S. Kraft (Avt) 136,5/89,7

2. D. Kubacki (Pol) 128,5/82,1

3. M. Eisenbichler (Nem) 124,5/81,5

4. B. Pavlovčič (Slo) 128,5/80,3

5. P. Prevc (Slo) 128,5/79,3

6. C. Prevc (Slo) 132,5/77,7

...

22. A. Lanišek (Slo) 118,5/62,8

SP v Oberstdorfu, velika skakalnica (m), 1. serija

Napoved pred tekmo

Če ne bi imel težav s hrbtom, bi bil Anže Lanišek zagotovo med boljšimi tudi na treningu in v kvalifikacijah pred današnjo preizkušnjo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Sprva je izpustil sredin trening, ob četrtkovem poskusnem skoku občutil bolečino ob doskoku, v kvalifikacijskem pa že na zaletni mizi.

Pokazal je, da je pravi borec, optimizem pa ga ni zapustil niti zaradi težav, ki ga bremenijo. Povrhu vsega je imel še ene od najslabših razmer v zraku, a stisnil zobe in kvalifikacije končal na 17. mestu. Ali bodo masaže uspešne in koliko, bomo izvedeli na tekmi, ki se bo začela ob 17. uri. "Kvalifikacije so bile z bolečino, a še vseeno se mi zdi, da je bila raven kar precej visoka. Upam, da do tekme odpravimo moje težave in da se bom lahko boril za najvišja mesta," je v četrtek razlagal Lanišek, ki je imel v tej sezoni že bolečine v hrbtu, a tudi takrat stisnil zobe.

Zdravi Lanišek bi bil v ožjem krogu favoritov za medalje, kar je pokazal že na srednji skakalnici, na kateri se je veselil bronastega odličja. Slovenska skakalna družina je na tem prvenstvu osvojila že štiri medalje - Ema Klinec je postala zlata na srednji skakalnici, ženska ekipa je bila srebrna, Nika Križnar bronasta na veliki skakalnici in Lanišek prav tako bronast na srednji.

Peter Prevc spet nasmejan

V kvalifikacijah je imel razlog za zadovoljstvo Peter Prevc. Potem ko se mu ni uspelo uvrstiti na tekmo na srednji skakalnici, je imel v četrtek kar šesti rezultat. Nekdanji dobitnik srebrne in bronaste medalje na prvenstvu v Val di Fiemmeju leta 2013 upa, da bo tudi danes pokazal takšno raven skakanja: "Po dolgem času zelo dober rezultat na koncu kvalifikacij. Skoki so boljši, tudi skok v kvalifikacijah je bil zelo dober. Malenkost sem imel tudi sreče s pogoji, a vse to je samo dobra popotnica za tekmo."

Peter Prevc je bil po kvalifikacijah zadovoljen. Foto: Guliverimage

Nastopila bosta še Cene Prevc in Bor Pavlovčič. Cene je bil dobro razpoložen na treningu, v kvalifikacijah pa spet dovolil, da je glava odigrala svojo vlogo. Zasedel je 21. mesto, a se zaveda, da je na skakalnici, ki mu je prinesla največji uspeh na posamični tekmi svetovnega pokala (8. mesto), sposoben poseči bistveno višje.

Bor še išče prave občutke, za katere upa, da jih bo našel prav na dan tekme. Od velikih favoritov na delu ne bomo videli kralja zime Halvorja Egnerja Graneruda, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.