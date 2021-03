Cene Prevc, Pavlovčič in Lanišek zanesljivi, Peter Prevc odličen

Smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu opravili s kvalifikacijami za petkovo tekmo na veliki skakalnici. Mesto v slovenski ekipi sta si poleg Anžeta Laniška in Bora Pavlovčiča priborila še Peter in Cene Prevc, četverica pa se je v četrtek zanesljivo prebila skozi kvalifikacijsko sito.

Skakalci so imeli dva dneva premora, v sredo pa so prvič trenirali na veliki napravi v Oberstdorfu, ki tradicionalno gosti prvo tekmo prestižne novoletne turneje.

Peter Prevc je bil s 129 metri (137,4 točk) naš najboljši v četrtkovih kvalifikacijah, zasedel je namreč izvrstno šesto mesto in napovedal izjemno zanimivo petkovo dogajanje. Naš najboljši skakalec v tej zimi Anže Lanišek je v kvalifikacijah zaradi bolečin v hrbtu skočil zadržano, le toliko, da se je zanesljivo prebil na petkovo tekmo, pristal je pri 118,5 metrih (127,7 t) in zasedel 17. mesto. Zanesljiva sta bila tudi Cene Prevc (119 m/123,4 t) in Bor Pavlovčič (115 m/114,9 t) z 21. in 26. mestom.

Zmagovalec kvalifikacije je Avstrijec Stefan Kraft (127 m/143,5 t), najdaljši skok pa je uspel Norvežanu Johannu Andreju Forfangu, ki je pristal pri 133,5 metrih (142,2 t), a z zaletnega mesta višje od Krafta, kar je bilo dovolj za drugo mesto v kvalifikacijah. Nemec Markus Eisenbichler (127,5 m/140,8 t) je bil tretji.

Tekma bo na sporedu v petek ob 17. uri.