V Planici dodatna četrta tekma, Granerud že dobitnik velikega kristalnega globusa

"Pandemija Covid-19 nam je še otežila pridobivanje dodatnih sredstev za tekmovanja s strani naših sponzorjev. Bili smo v tesnih stikih s številnimi potencialnimi partnerji, ki bi nam dali možnost, da pridobimo dovolj finančnih sredstev za organizacijo dodatnih tekmovanj. Na koncu smo se z Mednarodno smučarsko zvezo dogovorili, da lahko zagotovimo eno dodatno tekmovanje na letalnici v Planici, v četrtek 25. marca, v času že prej potrjenega finala v smučarskih skokih," so sporočili iz SZS.

Planica bo tako gostila tri posamične in eno ekipno tekmo. Dodatna četrtkova bo nadomestila tekmo, ki bi morala biti 21. marca na letalnici v Vikersundu.

Planica bo gostila tri posamične in eno ekipno tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred finalom dva prosta tedna

"Vse od začetka sezone v poljski Wisli nam je v zahtevnih pogojih uspelo za zdaj izpeljati vseh 26 načrtovanih tekem svetovnega pokala. Navkljub intenzivnim prizadevanjem pa nam ni uspelo nadomestiti norveške turneje raw air, ki so jo odpovedali zaradi covidne pandemije in z njo povezanih omejitev glede potovanj," so sporočili iz Fisa. "Skupaj z našimi prijatelji iz Planice bomo s štirimi tekmovanji v smučarskih poletih od 25. do 28. marca sklenili tako uspešno kot izzivov polno zimsko sezono 2020/21," so še zapisali pri Fisu.

Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je ob tem potrdil, da bodo imeli skakalci pred finalom pod Poncami dva prosta konca tedna tekmovanj. Od 13. do 14. marca ter od 20. do 21. marca tekem svetovnega pokala za skakalce namreč ne bo.

Granerud že osvojil veliki kristalni globus

Ker pri Fisu ne bodo nadomestili vseh tekem odpadle norveške turneje, je Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je moral v sredo predčasno končati nastope na 53. svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus, že osvojil veliki kristalni globus.

Halvor Egner Granerud je že osvojil veliki kristalni globus. Foto: Vid Ponikvar

Norvežan, ki je to sezono nanizal 11 zmag v svetovnem pokalu, bi se skupne zmage v svetovnem pokalu veselil že zadnji vikend pred SP v romunskem Rasnovu, a je bil po zmagi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Štiriindvajsetletni Granerud, ki pred to sezono ni niti enkrat zmagal v svetovnem pokalu, je to zimo za svojo prvo skupno zmago nabral neulovljivih 1544 točk, saj Nemec Markus Eisenbichler na drugem mestu tri posamične tekme pred koncem zaostaja za 526 točk. Tretji je Poljak Kamil Stoch (944), najboljši Slovenec Anže Lanišek (749) pa je šesti.

