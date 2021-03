Objokana bronasta Nika Križnar: Ni še konec

Slovenska ženska skakalna reprezentanca je navduševala na prvenstvu v Oberstdorfu. Lov na medalje je odprla Ema Klinec z zlatom na posamični tekmi na srednji skakalnici. Slovenska dekleta so dan pozneje skočila do ekipnega brona (Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec), na veliki napravi pa je bronasta postala Križnarjeva.

Zadnja je v Nemčijo pripotovala kot najboljša skakalka v svetovnem pokalu, kar ji je prineslo dodaten pritisk. Na začetku se je na srednji napravi lovila, nato pa ji je ekipna tekma dala dodatnega vetra za nadaljevanje prvenstva.

Na veliki skakalnici, na kateri so se dekleta zgodovinsko potegovala za medalje, je iz skoka v skok stopnjevala svoje predstave in najboljše privarčevala za konec. Po prvi seriji je bila druga in za zlato medaljo zaostajala 3,8 točke, a je imela za petami Marito Kramer, Saro Takanaši in Silje Ospeth. Na slovensko srečo je zadnja v drugo naredila napako, potem ko je že normalno doskočila pri 138 metrih. Pred črto, do katere se morajo skakalke še peljati v iztek, da dobijo večjo točkovno bero, je naredila napako in sodniki so jo nemudoma kaznovali. V primerjavi z našo Niko je izgubila 13,5 točke in verjetno bi se zavihtela celo pred srebrno Takanašijevo, ta je bila od Nike boljša za pičle 0,8 točke, medtem ko je bila njena rojakinja Maren Lundby predaleč.

Noge so se ji na vrhu tresle, bila je pod pritiskom, nato je ostala brez besed

Veselje Nike Križnar je bilo nepopisno. Foto: Reuters Da je bilo v igri veliko, je Nika dala vedeti v pogovoru za nacionalno televizijo: "Noge so se mi na vrhu tresle. Pod stresom sem bila. Ko sem skočila, se mi je odvalil kamen od srca."

Ko je po drugem skoku zagledala številko dve ob svojem rezultatu, je bilo jasno, da bo medalja njena. Vprašanje je bilo le, ali bo bronasta ali srebrna. Na koncu se je razveselila brona: "Brez besed sem ostala. Prekrasen dan za mano. Ne vem, kaj naj rečem. Nenehno sem si želela na prvenstvu vzeti medaljo. Res sem zelo vesela. Rekla bom, uspelo mi je, kar je najbolj pomembno. Preden sem skočila, sem bila pod takim pritiskom, da nisem vedela, kaj naj naredim. Uspela sta mi dva vrhunska skoka. Danes sem od prvega skoka vedela, da znam skočiti. Da mi nič ne more uiti. To so skoki za Zorana (glavni trener Zoran Zupančič, op. a.). Hvala mu za podporo in vse, kar je naredil. Upam, da je užival."

Glavni trener je imel veliko smolo, saj je bil po osvojeni zlati medalji Eme pozitiven na novi koronavirus in se je moral umakniti od glavnega dogajanja. Težko mu je bilo prek televizijskega zaslona spremljati dogajanje, saj je precej pripomogel k temu, da so dekleta skakala do odličij – njegovo mesto je prevzel pomočnik Anže Lavtižar.

Od rezultata nenehno v solzah, zdaj še v lov na rumeno majico

Po Emi Klinec je postala druga Slovenka s posamično medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu. Foto: Sportida Za Niko je znano, da je zelo čustvena oseba. Vedno se razveseli uspehov, tudi prijateljic iz reprezentance, še toliko bolj pa se čustva pokažejo pridejo pri njenih uspehih. Solze sreče so bile, razumljivo, prisotne: "Medalja je lepa. Tega sem si želela. Od samega skoka oziroma rezultata sem v solzah. Nenehno me objemajo, čestitajo. Takrat solze spet pridejo na plan. Preprosto sem presrečna. Naj se takšni občutki ne končajo. Prekrasen konec zame, glede na to, kako se je začelo."

A se sezona s prvenstvom za dekleta še ne končuje. Pred njimi so še štiri preizkušnje v Rusiji, kjer bo Nika branila rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Večkrat smo že slišali, da jo bo napadala in jo poskušala osvojiti. Pred drugo Takanašijevo ima devet točk prednosti, tretja Silje Ospeth zaostaja 134, četrta Marita Kramer, ki je morala v Rasnovu zaradi težav s testi na koronavirus izpustiti tekmi, pa 151 točk.

"Cilji so obkljukani. Uspelo mi je skočiti tudi na najvišjo stopničko v svetovnem pokalu, na drugo na ekipni tekmi in tretjo na posamični tekmi na svetovnem prvenstvu. Te stopničke se kar nizajo. Upam, da se ne bo končalo. Če bom želela ohraniti rumeno majico, bom morala skakati odlično in še priti na zmagovalni oder," je Nika pogledala proti koncu.