Izjemna Nika Križnar postala bronasta v Oberstdorfu!

Nika Križnar je slovenska junakinja na večji skakalnici. Po težavah na srednji napravi se je dvignila ob pravem času. Na krstni tekmi za dekleta na veliki napravi na nordijskih svetovnih prvenstvih se je razveselila bronastega odličja.

"Brez besed sem ostala. Prekrasen dan je za mano. Ne vem, kaj naj rečem. Nenehno sem si želela na prvenstvu vzeti medaljo. Res sem zelo vesela. Preden sem skočila, sem bila tako pod pritiskom, da nisem vedela, kaj naj naredim. Danes sta mi uspela dva vrhunska skoka," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejala Križnarjeva, ki je bila po prvi seriji druga, v finalni seriji pa je morala pred seboj spustiti Japonko Saro Takanaši.

Norveška kraljica je prišla iz ozadja na vrh, kjer se počuti domače

Velika zmagovalka je postala Norvežanka Maren Lundby, ki je imela obilico težav v tej sezoni. Kraljica zadnjih zim je zablestela na najpomembnejši tekmi sezone. Osmoljenka dneva je bila spet Avstrijka Marita Kramer, ki je tako kot na srednji skakalnici osvojila nehvaležno četrto mesto.

Ema Klinec je v drugi seriji skočila izjemno. Če je imela najslabše razmere v prvi seriji, je v drugo imela celo nekaj vetra v prsi. Pristala je pri kar 139,5 metra, kar je bila daljava dneva. Šest točk je na žalost izgubila, ker pri ekstremni daljavi ni mogla narediti telemarka, ki je sicer vedno na njenem repertoarju. Na koncu je to zadostovalo za šesto mesto.

Komplet slovenskih medalj

Jerneja Brecl je v drugo skočila bolje kot v prvi seriji. Napake ni ponovila. S 122,5 metra je popravila vtis iz prve serije in končala tekmovanje na 16. mestu. Urša Bogataj je skočila 126 metrov, a spet ni doskočila v telemark, to pa je bilo dovolj za končno 11. mesto.

Prav na vseh štirih ženskih tekmah so naša dekleta skočila do medalje. Ema je postala zlata na srednji napravi, ekipa v sestavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec je bila bronasta, na veliki skakalnici pa je bronasta postala Nika in zaokrožila komplet medalj.

Odličje je Sloveniji priskakal še Anže Lanišek, ki bo napadal zmagovalni oder tudi na večji skakalnici.

Oberstdorf, posamična tekma, velika skakalnica (ž)

Nika po prvi seriji v igri za zlato medaljo

Odlično je v prvi seriji skočila Maren Lundby, ki je bila najboljša že v poskusni. Pristala je pri 128 metrih. Nika Križnar kot vodilna v svetovnem pokalu je nastopila kot zadnja in s 126 metri zasedla drugo mesto. Za zlato medaljo je zaostajala 3,6 točke. Tretja Marita Kramer je imela za našo skakalko točko pribitka. Japonka Sara Takanaši je po prvi seriji zaostajala 5,8, peta Norvežanka Silje Ospeth 7,8 točke.

Zlata s srednje skakalnice Ema Klinec je bila sicer dobro razpoložena na treningu, kvalifikacijah in tudi v poskusni seriji, v prvi seriji pa je imela najslabše razmere v zraku. S 120 metri je zasedala sedmo mesto.

Kot prva je od slovenskih skakalk nastopila Jerneja Brecl, ki je imela težave pri odskoku z mize. Doskočila je le pri 106,5 metra. Urša Bogataj je doskočila pri 117 metrih, naredila je tudi slabši doskok.