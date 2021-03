Turbolentno prvenstvo: bron dočakal na infekcijski, srebro v hotelski sobi, zlato na prizorišču

Za Zoranom Zupančičem je turbolentno prvenstvo v Oberstdorfu. Njegove izbranke so osvajale odličje, sam pa po zlati medalji Eme Klinec izvedel, da je pozitiven na covid-19. V nadaljevanju je pomagal prek video klicev in s strani pospremil še dve ekipno srebro in bron Nike Križnar.

Foto: Vid Ponikvar

Za trenerja Zorana Zupančiča je imelo letošnje nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu dve plati. Izjemno je vesel, da so njegove izbranke skočile do treh odličij, zaznamovala pa ga je okužba s koronavirusom, zaradi katere je moral predčasno odpotovati v Slovenijo. Sredin napad Nike Križnar do brona je spremljal na infekcijski kliniki.

Pred slabim mesecem smo se v sobotnem intervjuju pogovarjali z Zoranom Zupančičem, ki je izpostavil, da želi pri puncah videti zmagovalno miselnost. Zaradi dobrega dela z dekleti in uspešnih rezultatov v svetovnem pokalu so bila pričakovanja za nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu razumljivo visoka, a realna, je izpostavil.

Vendarle je Nika Križnar v rumeni majici vodilne v svetovnem pokalu, Ema Klinec je bila prav tako orožje za največje dosege. In prav slednja je naredila na prvi tekmi na srednji skakalnici preskok in z zlatim odličjem presenetila prav vse. Že naslednje jutro po zmagoslavju pa se je za prvega moža stroke začela kalvarija. Njegov test na covid-19 je bil pozitiven in nemudoma so ga morali odstraniti iz reprezentance. V zraku je visel celo nastop punc na ekipni tekmi. Ko se je prižgala zelena luč, so skočile do srebrnega odličja.

Zupančič je iz hotelske sobe organiziral sestanke, vodil ekipo, na skakalnici pa mu je bil v veliko pomoč njegova desna roka Anže Lavtižar, s katerim sta do konca prvenstva odlično sodelovala. Zupančič je zaradi simptomov zapustil Oberstdorf dan pred zadnjo tekmo na veliki napravi. Ob prihodu v Slovenijo je odšel celo na infekcijsko kliniko, ker je čutil bolečine. Prek telefona je spremljal Nikin pohod do brona, nato pa v večernih urah lahko odšel domov.

Tako kot dekletom, ki imajo prosto do ponedeljka, bo tudi njemu del počitek, saj ga je nekoliko zdelala vročina, nato pa bodo vsi zavihali rokave za zaključek sezone, v katerem bo Križnarjeva v Rusiji lovila veliki kristalni globus, skupaj z reprezentančnimi kolegicami pa bodo napadale še skupno zmago v pokalu narodov.

Ema Klinec je razveselila že na prvi tekmi in na srednji skakalnici osvojila zlato medaljo. Foto: Sportida Zlata medalja Eme Klinec na srednji napravi, ekipno srebro in bronasta medalja Nike Križnar na veliki skakalnici so dovolj zgovorni podatki, da je za slovensko žensko skakalno reprezentanco prvenstvo v Oberstdorfu prvenstvo presežkov.

Zagotovo. Pretekla sezona je nakazovala, da smo močni. Smo pa ostali realni in tudi za svetovno prvenstvo pričakovali realne cilje. To je bila ena medalja. Dosežena je bila takoj na prvi tekmi z zmago Eme Klinec. Druga medalja je srebrna na ekipni tekmi, na kateri smo bili bitko za novo zlato. Včeraj je bila tretja medalja v režiji Nike Križnar. Ne vem, kaj lahko rečem po vsem tem. Vemo, kaj se na svetovnih prvenstvih tudi dogaja. Vedno so možna presenečenja. Medalje so hitro izmuzljive, kar smo se lahko prepričali tudi na tem prvenstvu. Nam je uspelo in smo zelo zadovoljni.

Za vas je bilo to prvenstvo s psihološkega vidika izjemno naporno, ko ste naslednje jutro po veliki zmagi Eme dobili pozitiven izvid na covid-19. Nemudoma je sledila izolacija. Sprva ste iz hotelske sobe vse skupaj koordinirali. Kako pa ste spremljali sredino Nikino bronasto medaljo?

Domov sem prišel v torek. Zaradi bolečin sem šel včeraj na infekcijsko. Tam sem bil notri v izolirani sobi, ki je bila podobna takšnim iz mladih Titovih let (smeh, op. a.). Prek telefona sem spremljal. To je bilo to, kar sem lahko. Kričal sem od veselja. Solze sreče so prišle, kar sem dal lahko iz sebe. Žalostno je, da ne morem deliti uspeha in veselja s svojo ekipo. A vem, da bomo vse skupaj kasneje proslavili. Je pa res, da ni bilo tako pristno, kot bi bilo v živo.

Dekleta (Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Nika Križnar) so dan pozneje skočila do ekipnega srebra. Foto: Sportida Ali imate kakšne simptome bolezni covid-19?

Načeloma imam kar dosti visoko temperaturo. Na pregledu so mi povedali, da je kri v redu, pljuča so za enkrat v redu. Morda so nekje sledi covidne pljučnice. Doktor Turel (dr. Matjaž Turel, op. a.) mi je dejal, če pridem domov in sem šel na preiskave.

Kako pogosto ste bili potem v navezi s pomočnikom Anžetom Lavtižarjem?

V bistvu nenehno. Ko sem bil še v Nemčiji, sem opravljal vse sestanke online prek zooma. Vodil sem ekipo. Lavtižar mi je pošiljal posnetke skokov, ki sem jih analiziral in podal mnenje. Nato je združil informacije, ki jih je dobil na terenu. Lahko rečem, da je bilo zelo uspešno. Če bi imeli kanček sreče in bi bilo tekmovanje še bolj pošteno, bi imeli vsaj še dva leska medalj. Na tekmi mešanih ekip in še na veliki skakalnici.

Nika Križnar je v sredo razveselila z bronom na veliki skakalnici. Foto: Reuters Kako težko je bilo korigirati skoke deklet. Verjetno je bistveno drugače delati analizo prek televizije kot v živo?

Zagotovo je drugače. Prek kamere ne vidiš tiste prave dinamike skoka. Veliko je video analiz. Na koncu lahko rečem, da imam ob sebi ekipo, ki ji lahko trdno zaupam. To se je pokazalo.

Verjetno veseli tudi dejstvo, da se je zlata Ema po težavah, ki jih je imela na tekmi mešanih ekip dvignila in ob prehodu na veliko skakalnico spet skakala na višji ravni.

Kot sem že zadnjič rekel v intervjuju, se največkrat stvari v skokih hitro podrejo in se potem stvari počasi sestavljajo. Lahko pa upaš na najboljše. Ema je v sredo v drugo spet pokazala izjemen skok. Žal je bila na koncu tekma zmotena s strani vetra in zaletišči. Imam občutek, da ni bilo vse tako čisto, kot bi lahko bilo. Gremo naprej. V Rusiji nas čaka boj za skupno zmago v pokalu narodov in veliki kristalni globus v posamični konkurenci.

Do ponedeljka imajo vsi prosto, nato pa najprej v telovadnico, kasneje pa še na skakalnico. V zaključku marca nato našo reprezentanco čaka boj za veliki kristalni globus v pokalu narodov, Nika Križnar pa se za laskavo lovoriko bori še v konkurenci posameznic. Foto: Grega Valančič/Sportida Nika je tista, ki se bo zanj borila, saj je trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala in ima pred najbližjo zasledovalko Saro Takanaši devet točk prednosti. Pred prvenstvom je imela zagotovo pritisk, iskala občutke na srednji skakalnici, do tako želene medalje pa skočila na večji napravi. Ni se ustrašila izziva, kar veliko pove o njenem karakterju.

Nika je borec. Ne bo kar tako pustila. Upam, da bo ostala zdrava, da bo normalno borbala do konca sezone. V zadnjih dveh je lepo pokazala, da bolj napada, ko gre sezona h koncu. Letos je celotno zimo stabilna. Želim ji, da ji uspe. Kakor jo poznam in kakšna tekmovalna osebnost je, vem, da ne bo pustila.

Kakšen načrt imate do odhoda v Rusijo, kamor boste potovali čez dva tedna?

Hitro bo mimo. Verjetno bomo imeli zaradi uspehov nekaj obveznosti. Do ponedeljka so punce povsem proste, da se evforija poleže. Potem bo verjetno kakšna torta in dalje v boj. Normalno se bomo pripravljali v svojem ritmu. Najprej kakšen trening v telovadnici, nato na skakalnico.