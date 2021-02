Sanjsko: Ema Klinec skočila do zlate medalje!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanjski četrtek za slovensko nordijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Smučarska skakalka Ema Klinec je po tekačici Anamariji Lampič Sloveniji priskakala novo odličje. Njena medalja se sveti z zlatim leskom. Hkrati je to tudi zgodovinska ženska medalja na svetovnih prvenstvih. Srebrna je postala Norvežanka Maren Lundby, ki je v tej sezoni prvič stopila na zmagovalni oder. Bron je pripadel Japonki Sari Takanaši.

SP v Oberstdorfu, srednja skakalnica (Ž), 2. serija:

Vsega 22-letna Ema Klinec je po Franciju Petku in Roku Benkoviču postala tretja tekmovalka iz Slovenije, ki se lahko pohvali z nazivom svetovna prvakinja. Pred prihodom na nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorf je bila sicer v širšem krogu favoritinj za medaljo. Ko je na treningih in kvalifikacijah pokazala konstantne skoke, so apetiti začeli rasti.

A je Ema ostala mirna. Evforije ni bilo niti po prvi seriji, ko je s 105 metri pri ekstremni daljavi naredila še telemark. Po svojem nastopu je prevzela vodstvo, ki ni trajalo dolgo. Za njo je nastopila Avstrijka Marita Kramer, ki je z rekordom skakalnice (109 m) prevzela vodstvo. A je treba ob tem dodati, da sodniki niso videli, kako se je na Nizozemskem rojena skakalka z zadnjo platjo dotaknila snežne podlage, zaradi česar bi morala izgubiti veliko številko točk. Tako je za vsega točko prevzela vodstvo.

V drugo je slovenska skakalka še enkrat vrhunsko opravila nalogo in vrgla rokavico Kramerjevi. Avstrijka je imela v drugo smolo, saj jo je žirija nerazumljivo spustila z enega zaletnega mesta nižje, na koncu pa pristala celo na četrto mesto in ostala brez odličja.

"Ne morem verjeti. Hvala vsem, ki so verjeli vame. To je vse. Dala sem vse od sebe, rezultat je prišel," je v mednarodnem pogovoru po osvojeni zlati medalji dejali Ema, ki je prvič v karieri preskočila vse tekmice na eni tekmi. In vesel trenutek se je zgodil na zelo pomembni preizkušnji, nagrada pa je bila zlata medalja.

Norvežanka Maren Lundby, nekdanja kraljica smučarskih skokov, je postala srebrna. To so njene prve stopničke v tej sezoni, ki so se zgodile na najbolj pomembni tekmi. Japonska kraljica Sara Takanaši je tudi tokrat ostala brez zlate medalje, ki je še nima v svoji vitrini. Morala se je zadovoljiti z bronasto medaljo.

Vodilna v svetovnem pokalu Nika Križnar se nekako ni ujela s srednjo skakalnico v Oberstdorfu. S skokom dolgim 95 metrov je po prvi seriji zasedla šesto mesto, a je bila od medalje preveč oddaljena. Tudi v drugo se ni zgodil želen zasuk, kar je zadoščalo za peto mesto.

Jerneja Brecl je bila odlično razpoložena v kvalifikacijah in poskusnem skoku, ko je bila četrta in peta, skok v prvi seriji pa se ji ni posrečil, kot si je želela. Nekoliko je zamudila pri odskoku, s čimer se je sama izločila iz boja za medaljo, na koncu pa osvojila deveto mesto. Urša Bogataj, ki se je v tej sezoni vrnila po rehabilitaciji kolena, je tekmo končala na 13. mestu.

SP v Oberstdorfu, srednja skakalnica (Ž), 1. serija: