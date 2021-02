Slovenske skakalke ob prihodu pokazale zobe

Dve zmagi, tri druga mesta, eno tretje na devetih posamičnih preizkušnjah in vodilen položaj v svetovnem pokalu so dovolj trdna osnova, da je Nika Križnar ena od kandidatk celo za zlato medaljo na srednji kakor tudi večji napravi. Če k temu dodamo še dve drugi in eno tretje mesto Eme Klinec, potem ima Slovenija še drugo močno orožje v boju za medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki bo v Oberstdorfu potekalo od 23. februarja do 7. marca.

Dekleta bodo letos dočakala novost, saj bodo imela tudi ekipno tekmo in preizkušnjo na večji napravi. Ob tekmi mešanih ekip torej tri priložnosti za odličja.

Nika in Ema takoj ob prihodu pokazali zobe

Ženska reprezentanca je že na prizorišču, kamor je pripotovala neposredno iz Rasnova, kjer je Križnarjeva skočila do druge letošnje zmage in si oblekla rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. "Vremenske razmere so v redu, toplo je. Upam, da bodo pogoji pravi tudi v času tekem, ki so popoldne. Mislim, da smo pripravljeni. Pričakovanja morajo biti realna. Opraviti moramo svoj del posla, da se bomo lahko po Oberstdorfu veselili," je iz Nemčije sporočil glavni trener Zoran Zupančič.

Foto: Vid Ponikvar

Dekleta so že opravila s prvimi tremi trening skoki. Križnarjeva je bila pričakovano najboljša. Pri zadnjem skoku je imela že drugi rezultat, izkazala pa se je tudi Ema, ki je bila najbolj konstantna in imela četrti ter dvakrat peti dosežek.

Rezultati slovenskih skakalk na prvih treh trening skokih Nika Križnar – 10., 4. in 2. mesto Ema Klinec – 5., 5., 4. mesto Urša Bogataj – 7., 11., 11. mesto Jerneja Brecl – 6., 8., 13. mesto Špela Rogelj – 16., 16., 8. mesto

Medalja še nerealiziran cilj

"Ekipno smo močni. Ostati moramo mirni. Priti moramo v ritem. Dan za dnem se bo pokazalo, kaj bo prvenstvo prineslo. Vse tekmovalke morajo pokazati najboljše predstave. Pričakovanja so malce višja, kot so bila na prejšnjih prvenstvih. Medalja na svetovnem prvenstvu je še nerealiziran cilj. Če jo bomo dosegli, bomo veseli. So tudi druge medalje dosegljive. Če ga bomo polomili, bo nekaj grenkega priokusa. Svetovno prvenstvo je tekmovanje presenečenj. Upam, da bomo na pravi strani," je zaključil Zupančič.

Foto: Sportida

Dekleta bodo v sredo opravila še en trening ter kvalifikacije za četrtkovo preizkušnjo na srednji skakalnici, ko bi se lahko slovenski ljubitelji skokov veselili zgodovinskega slovenskega ženskega odličja.