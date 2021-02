V slovenski reprezentanci poteka interni boj

Cene Prevc in Žiga Jelar sta v Rasnovu skupaj z Niko Križnar in Emo Klinec skočila do drugega mesta na mešani tekmi.

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota je pred odhodom v Oberstdorfu poudaril, da imata mesto v kvalifikacijah za tekmo na srednji skakalnici že zagotovljeno naša najboljša v tej zimi Anže Lanišek in Bor Pavlovčič.

Preostali štirje skakalci imajo danes še zadnjo priložnost, da si na uradnih trening skokih (ob 19.15) priskačejo vstopnico za petkove kvalifikacije. Dve mesti sta še odprti, sodeč po sredinem treningu je nekako videti, da bi eno mesto lahko zasedel Cene Prevc, ki je imel 15. in 16. rezultat.

Videti je, da se za eno mesto borijo Peter Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar

Preostali trije so bili bolj skromni. Peter Prevc, ki je zaradi bolezni covid-19 že štiri tedne brez tekmovalnega ritma, je bil 24. in 55. Tudi sam je izpostavil, da je zanj letošnje prvenstvo nekoliko drugačno, saj se je njegova tekma začela že v sredo z internim bojem v reprezentanci.

Peter Prevc si mora še zagotoviti mesto v slovenski ekipi za petkove kvalifikacije. Foto: Sportida

Domen Prevc s 26. in 37. mestom prav tako ni pokazal presežka, nič drugače ni bilo pri Žigi Jelarju (32. in 34.). Zato pa sta bila odlično razpoložena Lanišek (5. in 2.) in Pavlovčič (8. in 5.).

Danes bodo imeli preostali štirje skakalci še eno priložnost (19.15), da Hrgoti pokažejo, da so zaupanja vredni.

Domen ima največ težav, ker so zaletne hitrosti nižje

"Počutim se zelo v redu. Pripravljali smo se dobro. Sam sem se malce drugače kot ostali fantje. Z Janijem (Jani Grilc, op. a.) sva imela individualne treninge v Kranju. Potem so se fantje priključili na sobotnem treningu. Dokaj normalno je potekalo. Robi (Robert Kranjec, op. a.) je sešil dva nova dresa. Upam, da bom sebe presenetil z lepimi skoki na treningu. Potem bomo morali počakati, kaj bodo ostali fantje naredili. Zadovoljen bom, če bom na treningu pokazal lepe skoke. Da bom tudi na manjši skakalnici zraven," so bile želje Domna pred odhodom na prvenstvo.

Domen Prevc bi rad zmanjšal nihanja. Foto: Sportida

Pri njem so v veliki meri prisotna nihanja, ki ga zavirajo pri pohodu do višjih mest. Lahko mu uspe odličen skok, že pri naslednjem pa občutno prehitro konča svoj nastop: "Če sem iskren, so nihanja še prisotna. Več je dobrih skokov, vmes pa pride kakšen polom. Takšno tehniko imam, da me vsaka napaka hitro stane. Pri teh zaletnih hitrostih sem hitro na hrbtišču. Precizen, natančen moraš biti. Ko se ena stvar podre, sledi druga. Hitro si na repu uvrstitve na lestvici."

Cene ima lepe spomine na večjo skakalnico v Oberstdorfu

Boljše volje je njegov brat Cene, ki je bil kot Peter prav tako pozitiven na covid-19 in je takrat prekinil z nastopanjem v svetovnem pokalu, vrnil pa se v Rasnovu, kjer je na mešani tekmi skočil do drugega mesta. Njegova velika želja je, da ne bi dobro skakal le na treningu: "Za sezono sem po tihem upal, da bo tako. O Oberstdorfu nisem razmišljal. To je plus. Pri meni je problem, da na treningu še nekaj pokažem, na tekmi ga potem lomim. V Oberstodrfu želim normalno odskakati. Rad bi se uvrstil v ekipo in nastopil na tekmi."

Cene bi rad trening skoke prenesel tudi na tekmo. Foto: Sportida

V preteklosti se je že dobro ujel z veliko napravo v Oberstodrfu, na kateri je osvojil celo osmo mesto, zato je bil pred odhodom v Nemčijo optimističen: "Majhno skakalnico sem malce pozabil, velika pa mi je kar lepa. V lepem spominu jo imam. Ta konec tedna bi rad odskakal, kot si želim."