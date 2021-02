Vprašanje je na mestu: koliko slovenskih medalj?

Z današnjo žensko posamično tekmo na srednji skakalnici se bo ob 17. uri začel boj za skakalne medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. In takoj ob uvodu je realno pričakovati slovensko odličje, saj so naše tekmovalke vroče. Videti je, da bi se lahko v Nemčiji krepko popravil tudi slovenski rekord po številu osvojenih medalj na enem prvenstvu. S tovrstnim dosežkom bi tako slovenski skoki stopili na novo pot.

Največ medalj je slovenska skakalna družina pobrala na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2005 in Val di Fiemmeju leta 2013. Na prizorišču, ki tudi letos gosti najboljše športnike iz nordijske družine, je bil pred 16 leti svetovni prvak Rok Benkovič, ekipa pa je skočila še do brona. Osem let pozneje je Peter Prevc s srebrnim in bronastim odličjem poskrbel, da so imeli slovenski ljubitelji skokov prav tako dvojni razlog za veselje.

Kot prvi Slovenec se je sicer leta 1991 pod jugoslovansko zastavo razveselil Franci Petek, ki je bil v Predazzu zlat. Do medalje so slovenski skakalci skočili še leta 2011 v Oslu, kjer so bili bronasti.

Železja v ognju je dovolj

Zadnja tri prvenstva je bila velika suša, za letos pa je na vidiku kar nekaj medalj. Bolj realna je videti v ženski konkurenci, ki čakajo na zgodovinski trenutek. V kvalifikacijah so Ema Klinec, Jerneja Brecl in Nika Križnar zasedle tretje, četrto in peto mesto. Zadnja je povrhu vsega vodilna v svetovnem pokalu in je letos že dvakrat zmagala.

Anže Lanišek je v tej sezoni že razveseljeval. Bo tudi v Oberstdorfu? Foto: Sportida

Železja v ognju je torej dovolj. Če bomo že v četrtek pisali o medalji, pa bi se moral zgoditi čudež, da ne bi dan pozneje, ko bo ženska ekipna preizkušnja. Urša Bogataj je v Oberstdorfu prav tako dobro razpoložena. V igri bo celo zlata medalja, če bodo izbranke Zorana Zupančiča pokazale veščine v zraku, ki jih obvladajo.

Realne tudi štiri medalje?

O medalji bodo razmišljale tudi na večji napravi, na kateri se bodo premierno na prvenstvih pomerile za medalje. A s tem še ni konec možnosti za veselje. Na mešani tekmi (dve dekleti in dva fanta) ima Slovenija prav tako trdne temelje, da skoči do medalje. Najboljši dekleti Nika in Ema sta v izvrstni formi, odlično pa sta razpoložena tudi Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki sta se prav tako izkazala na trening skokih v Oberstdorfu, sicer pa sta najbolj vroča slovenska skakalca v tej zimi.

Jerneja Brecl, Nika Križnar in Ema Klinec so bile v kvalifikacijah dobro razpoložene, saj so osvojile četrto, peto in tretje mesto. Foto: Sportida

Lanišek je imel peti in drugi dosežek, Pavlovčič osmega in petega. Oba sta v tej sezoni že stopila na oder za zmagovalce, zato spadata v širši krog favoritov za medalje tudi na posamičnih tekmah na srednji in veliki skakalnici v Oberstdorfu.

Ne bi bilo prav nobeno presenečenje, če bi Slovenija na tem prvenstvu osvojila štiri medalje ali več, kar bi bilo v vseh pogledih zgodovinsko, slovenski skoki pa bi s tem stopili na novo pot.