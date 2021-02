Srebrna in bronasta medalja v Predazzu leta 2013 sta posamični medalji Petra Prevca na nordijskih svetovnih prvenstvih. Skočil je še do ekipnega brona v Oslu 2011, medtem ko se mu zadnja tri prvenstva niso izšla po željah.

Letos ni prikazal predstav, ki bi ga uvrščale med favorite za odličje, povrhu vsega pa mu jo je zagodel še koronavirus. Izpustil je kar štiri postojanke svetovnega pokala, zadnjo v Rasnovu načrtno. Tako se je odločil glavni trener Robert Hrgota, ki je s slovenskimi aduti treniral na domačih tleh in se pripravljal na prvenstvo. "Premor je bil kar dolg. Upal sem, da bom odsoten konec tedna, maksimalno dva. Prvi test je bil pozitiven in nisem imel simptomov. Čez dan so se prikazali. En konec tedna sem odležal, kar ni hudo, kot je nekje pisalo. Po tem sem moral počakati na pregled. Pregledali so pljuča in srce. Covid je takšna bolezen, da ne veš, kaj vse se lahko pričakuje," je povedal Prevc.

Pritisk prihaja od njega

Na prvenstvo je tako prišel kot 24. skakalec v svetovnem pokalu, a bi bil rad v Oberstdorfu bistveno višje. Zaveda se, da ga najprej čaka interna bitka. Anže Lanišek in Bor Pavlovčič imata po besedah glavnega trenerja že zagotovljeni vstopnici za kvalifikacije, preostali štirje skakalci pa se bodo potegovali za dve prosti mesti. Peter bo moral tako preskočiti tudi enega od bratov, morda celo oba, tako Ceneta kakor Domna, če se bo naš šesti skakalec Žiga Jelar izkazal.

Upa, da bo široko razprl krila. Foto: Sportida

"Pritisk je, ampak bolj od mene. Nisem bil velikokrat v položaju, v katerem se je treba od prvega skoka boriti za mesta na katerikoli tekmi. Cilj je, da pridem v ekipo za tekmo, sicer bom na prvenstvu preveč dni prost," je poudaril Prevc.

Soditi po treningu je včasih nehvaležno

Z zadnjimi skoki pred odhodom v Nemčijo je kar zadovoljen: "Raven ni toliko padla, ker sem imel dolg premor. Ostalo je, kot je bilo. Ni top. Bomo videli, ko bom na uradnem treningu."

Razlik med svetovnim prvenstvom in tekmami svetovnega pokala ne dela, a se zaveda, da je končni izkupiček drugačen: "Če si na večjih tekmah uspešen, je to toliko bolj odmevno. Več bonifikacij ti prinese. Dokler ni tekme konec, jo moraš jemati kot vsako v svetovnem pokalu. Procedura je enaka. Trening, kvalifikacije, po možnosti razglasitev. Če ti uspe priti med tri, je super, od četrtega mesta ne odneseš nič domov."

Bo Peter Prevc Oberstdorf zapuščal zadovoljen? Foto: Vid Ponikvar

Na vprašanje, kaj točno lahko pričakuje od prvenstva, bo delni odgovor dobil že po prvih treningih, ko se bo pokazalo razmerje sil med vsemi skakalci. Najstarejši od bratov Prevc upa, da se bo z napravo ujel. Sprva ga čaka srednja skakalnica. "Vedno raje počakam na to, da se tekme začnejo, potem pa vidim, kje sem. Soditi po treningu je včasih nehvaležno. Kdaj si lahko mogoče dober na treningu, postaneš evforičen, potem pa ga polomiš," je še povedal 28-letni Peter, ki bo nastopil že na šestem nordijskem svetovnem prvenstvu.