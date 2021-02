Glede Planice v zraku še neznanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Norveška prižgala rdečo luč za organizacijo mednarodnih tekmovanj v svoji državi, je postalo jasno, da bo v smučarskoskakalnem koledarju zazevala velika luknja. Vendarle je marca zdaj že tradicionalna turneja RAW Air, ki ima v Oslu, Trondheimu, Lillehammerju in Vikersundu kar štiri gostitelje.

Ker tekem v Skandinaviji ne bo, so na FIS začeli iskati rešitev, da bi vsaj nekaj preizkušenj vendarle pospravili pod streho. Direktor skakalnih tekem Sandro Pertile je v Zakopanah medijem poudaril, da razmišljajo o Planici, za kar planiški organizatorji sprva sploh niso vedeli. Šele po naknadno prejetem klicu prvega moža skokov so se začeli pogovori o tem.

Vse tekme na Letalnici bratov Gorišek?

Mišljeno je, da bi bili skakalci kar dva tedna v Planici. Po prvotnem scenariju bi tri tekme izpeljali na Bloudkovi velikanki, ki bo leta 2023 gostila nordijsko svetovno prvenstvo, nato bi se skakalci v drugem tednu preselili na sosednjo Letalnico bratov Gorišek, kjer bi v četrtek izvedli dodatno preizkušnjo.

Bo tudi Bloudkova velikanka prišla v program te sezone smučarskih skokov? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Odločitev, ali bomo gostili, se bo malce zavlekla. Proti koncu tedna naj bi bilo jasno. Enostavno je toliko malenkosti, o katerih se je treba dogovoriti. Ne gre tako hitro. Odločitev naj bi bila do petka stoodstotno znana. Vendarle moramo prepričati sponzorje, da podpišejo pogodbe. A je zelo težko vse to urediti v treh dneh. Za zdaj smo na pol poti. V naslednjih dneh nas čaka še kar nekaj dela. Zato ne bomo vnaprej govorili, kakšna bo odločitev," je sporočil predstavnik za stike z javnostjo pri OK Planica Tomi Trbovc.

Prav tako ni na glas govoril o tem, ali je res, da bi kar vse tekme izvedli na Letalnici bratov Gorišek in se s tem izognili logističnim preprekam pri selitvi vsega potrebnega z ene na drugo skakalnico v tako kratkem času: "Za zdaj so vse možnosti odpre. Karkoli bi rekel, bi se zlagal. Raje bom pustil, da ostane pri tem. Obe možnosti sta. Cenejša je tista, ki omogoča izvedbo tekem le na eni skakalnici. Videli bomo, koliko sponzorskega denarja nam bo uspelo nabrati, da se stroškovno pokrijemo. Z minusom prireditve ne bomo delali, ker še nismo pokrili marca 2020."