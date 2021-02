Italijan vrgel rokavico Slovencem: do četrtka jasno, kaj bo s Planico

Na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) iščejo rešitev, kako bi zapolnili koledar tekem v smučarskih skokih, potem ko so Norvežani odpovedali vso turnejo RAW Air. V igri je Planica z Letalnico bratov Gorišek in sosednjo Bloudkovo velikanko. V četrtek bomo dobili odgovor na vprašanje, ali bodo skakalci v marcu kar dva tedna prebivali v Sloveniji.

Ko so na Norveškem sprejeli ukrepe, povezane z zajezitvijo koronavirusa, s katerimi se je takoj prižgala rdeča luč za izvedbo tekem v zimskih športih v njihovi državi, je postalo jasno, da bo pri smučarskih skokih zazevala velikanska luknja. Po nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu bi morala biti od 12. do 21. marca zdaj že tradicionalna turneja RAW Air, ki bi se končala s poleti na letalnici v Vikersundu.

Če na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) ne bodo našli nadomestne rešitve, bodo odpadle štiri posamične tekme, kar bi pomenilo, da je Halvor Egner Granerud že lastnik velikega kristalnega globusa, saj so po trenutnem koledarju na sporedu še tri posamične tekme – ena v Rasnovu in dve v Planici, Norvežan pa ima pred drugim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem že 525 točk prednosti.

Direktor sanja o tekmah v Planici

A imajo odgovorni pri skokih drugačne načrte, želje. Direktor tekem smučarskih skokov Italijan Sandro Pertile je v pogovoru za Val 202 potrdil, da je njihova želja nadomestiti štiri odpadle tekme norveške turneje v Planici. Vendar je Italijan novico objavil, preden je o tem sploh obvestil organizatorje v Planici.

Letalnica bratov Gorišek bo v tej sezoni dvakrat gostila najboljše letalce: na koledarju je zabeleženo, da bo marčevska norost med 25. in 28. marcem. Foto: Vid Ponikvar

"Glede na trenutne razmere, predvsem glede omejitve tekmovanj, bi se tem radi izognili v prevelikem obsegu. Zato je naša primarna želja, da poskusimo ostati v Planici dva tedna in tam imeti čim več tekem. V ponedeljek (včeraj, op. a.) bomo stopili v stik s Smučarsko zvezo Slovenije in poskušali izvedeti, ali je to mogoče. To je naš načrt A. To pomeni, da bi imeli po svetovnem prvenstvu en prost konec tedna, nato bi se preselili v Planico za dva tedna. Naša želja je, da bi začeli na veliki skakalnici s testno tekmo za svetovno prvenstvo leta 2023. Če bo mogoče, s tremi tekmami v petek, soboto in nedeljo. Potem bi se preselili na letalnico, kjer bi tudi izvedli eno dodatno tekmo," je v nedeljo v Zakopanah razlagal Pertile, ki ima kot rezervni načrt poljsko mini turnejo.

Tekme lahko izpeljejo, vendar je tu še ekonomski vidik

V Planici so sicer sposobni izvesti, kar si je Italijan zamislil, vendar je v zraku ekonomska računica. Jasno je, da slovenski organizatorji ne bodo tekem gostili le iz estetskega vidika, ampak bi jih radi finančno končali s pozitivno ničlo.

Sandro Pertile je vrgel rokavico Planici. Ali bo tudi gostila dodatne tekme, bo jasno v tem tednu. Foto: Sportida

Kadar gre za nadomestne tekme, je nekakšna praksa, da lastnik svetovnih medijskih pravic Infront ne da 100-odstotnega zneska od TV-pravic. Če bodo pri FIS želeli tekme gostiti v Planici na Bloudkovi velikanki, potem jim bodo morali priti nasproti.

V četrtek bo znano

Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da so odgovorni stopili v stik z njimi, do četrtka pa bo jasno, ali bo Planica ob tekmah na Letalnici bratov Gorišek gostila še tekme na sosednji Bloudkovi velikanki, na kateri bodo leta 2023 potekali boji za medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu.

Bodo Anže Lanišek in preostali skakalci tekmovali za točke svetovnega pokala tudi na Bloudkovi velikanki, ki bo leta 2023 gostila nordijsko svetovno prvenstvo? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Logistično je izvedljivo, vendar bo zelo naporno, saj bi bilo treba po nedelji takoj v dveh dneh preseliti vse na sosednjo letalnico," poudarja predstavnik za stike z javnostjo pri smučarskih skokih in OC Planica Tomi Trbovc.