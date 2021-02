Slovenci bodo taktizirali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu bodo morali najboljši skakalci in skakalke opraviti še s preizkušnjo v Rasnovu, kjer pa bomo spremljali nekoliko drugačno konkurenco. Prvi mož stroke pri Sloveniji Robert Hrgota v Romunijo ne bo odpeljal najboljših mož, zato pa jih bodo Poljaki.

Po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici in prestižni novoletni turneji bo od 23. februarja do 7. marca v Oberstdorfu čas za tretji vrhunec sezone. Junak Planice je postal Nemec Karl Geiger, junak novoletne turneje že tretjič v karieri Poljak Kamil Stoch, nove junake pa bomo dobili ob koncu februarja in začetku marca.

A jih pred tem čaka še ena tekma svetovnega pokala v Rasnovu. V Romuniji bodo na delu tudi dekleta, v soboto je na sporedu še tekma mešanih ekip.

Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota se je odločil, da bo osrednje adute zadržal doma na treningu. Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki sta najbolj vroča, imata ob Domnu Prevcu in Petru Prevcu že zagotovljeno vozovnico za svetovno prvenstvo. Zadnji bo tako kar štiri tedne brez tekem, potem ko je bil pozitiven na novi kornonavirs in moral izpustiti že zadnje tri postojanke svetovnega pokala.

V Romuniji tudi boj za Oberstdorf

Odprti sta tako še dve mesti. Peto bi moralo biti rezervirano za Ceneta Prevca, ki je Sloveniji priskakal dodatno kvoto, hkrati pa se v Oberstdorfu dobro počuti, saj je bil v tem nemškem skakalnem prizorišču, ki je del tradicionalne novoletne turneje, že osmi. Šestega potnika bo dal najverjetneje dvoboj med Tilnom Bartolom in Žigo Jelarjem, ki ob Cenetu potujeta v Rasnov. Tam bodo nastopili še Rok Justin, Anže Semenič in Lovro Kos.

Peter Prevc bo kar tri tedne brez tekmovalnega ritma in šel neposredno na svetovno prvenstvo. Foto: Sportida

Slovenska ženska skakalna reprezentanca bo nastopila v polni zasedbi. Glavni trener Zoran Zupančič je pred kratkim poudaril, da ne bodo nič taktizirali: "Tista, ki preživi, preživi."

Poljaki s prvokategorniki

V Romunijo bodo v najboljši mogoči postavi odpotovali Poljaki. Trener Michal Dolezal se je odločil, da bodo Kamil Stoch, Dawid Kubacki, ki bo v Oberstdorfu branil zlato medaljo, Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Jakub Wolny in Klemens Muranka nadaljevali tekmovalni ritem in tako pričakali svetovno prvenstvo v Oberstdorfu.

Kamil Stoch bo nastopil v Romuniji, nato pa ga čaka nastop na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Foto: Sportida

"Zaupati moram trenerjem. Verjamem, da opravljajo odlično delo. Nikdar nisem razočaran. Skupaj se bomo odločili za tisto, kar je zame najboljše," je ob tem dejal Stoch.

Pri naših severnih sosedih še ni jasno, s kakšno postavo bodo odpotovali v Romunijo, niti ne pri vročih Norvežanih, ki imajo v svojih vrstah vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvorja Egnerja Graneruda. Ta je v tej sezoni skočil že do enajstih zmag.