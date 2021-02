Prevc z novimi stopničkami do pomembnega mejnika

Po včerajšnji pozno popoldanski tekmi so točke celinskega pokala v Klingenthalu danes delili v zgodnjem dopoldnevu. Tudi tokrat se je izkazal Cene Prevc, ki je s 139 in 137,5 metra ter 277,6 točkami premoč znova moral priznati le Avstrijcu Markusu Schiffnerju, ki je skočil 141,5 in 137,5 metra, zbral pa je 292,1 točke. Tretje mesto je osvojil Manuel Fettner s 135 in 136 metri ter 276,5 točke, trojno avstrijsko slavje bi lahko dopolnil četrti Maximilian Steiner, ki je zbral 266,5 točke.

Anže Semenič je danes zasedel 12. mesto, Lovro Kos je bil mesto za njim, slovenski izkupiček je na 20. mestu zaokrožil Rok Justin. Še drugič je brez točk ostal Marcel Stržinar, danes je bil zunaj trideseterice tudi Tjaš Grilc.

V tem delu celinskega pokala bosta dve tekmi na sporedu še prihodnji konec tedna v Brotterodeju, že zdaj pa je jasno, da bo Slovenija na tekmah svetovnega pokala, kolikor jih pač bo, trenutno so potrjene le tri marca v Planici, lahko nastopila s sedmimi skakalci, saj je dodatno kvoto danes že potrdil Cene Prevc.

