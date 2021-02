Fantastičen uspeh slovenskih orlov po drami desetink na Poljskem

Zmagovalec dramatične sobotne tekme v smučarskih skokih za svetovni pokal v Zakopanah je Japonec Ryoyu Kobayashi. Slovenski orli so se podpisali pod odličen moštveni uspeh. Anže Lanišek in Bor Pavlovčič sta se uvrstila med pet najboljših, nove točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Domen Prevc in Timi Zajc. Slovenija je imela štiri skakalce med 18 najboljših!

Slovenski orli so na Poljskem dosegli imeniten moštveni uspeh. Po prvi seriji se je Bor Pavlovčič, ki mu gre v zadnjih tednih v svetovnem pokalu imenitno, spogledoval celo s prvo zmago za svetovni pokal. Za vodilnim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom je po prvi seriji zaostajal zgolj pol točke.

Japonec iz četrtega na prvo mesto

Ryoyu Kobayashi je v svetovnem pokalu kraljeval v sezoni 2018/19. Foto: Reuters V finalu so se stvari za marsikoga obrnile na glavo. Na koncu je največ točk zbral Japonec Ryoyu Kobayashi (268,9 točke) in se presenetljivo povzpel na najvišjo stopničko. Dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2018/19 se je na vrh povzpel s četrtega mesta. Na zmagovalnem odru sta mu delala družbo še Poljak Andrzej Stekala, ki je zagotovo pogrešal občinstvo, saj so bile tribune v Zakopanah prazne, in Norvežan Marius Lindvik. Poljski skakalec je za zmagovalcem v drami desetink zaostal zgolj 0,3 točke.

Pavlovčič, ki je bil po prvi seriji drugi, na koncu ni bil najboljši slovenski tekmovalec. Prehitel ga je Anže Lanišek, ki je v finalu pridobil tri mesta in se moral na koncu zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom, takoj za njim pa se je na razpredelnici znašel Mojstrančan Pavlovčič.

Anže Lanišek je bil v soboto najbolje uvrščeni Slovenec. Foto: Sportida

Izjemen slovenski moštveni uspeh sta dopolnila Domen Prevc (17. mesto) in Timi Zajc (18.), ki je v finalu izgubil sedem mest.

Po prvi seriji sta izpadla dva slovenska tekmovalca. Tilen Bartol je ostal za las prekratek za finale. Za 30. mestom je zaostal za pičlo desetinko točke, Žiga Jelar pa je sobotno tekmo v Zakopanah sklenil na 37. mestu.

V nedeljo za točke ob 16.10 V nedeljo bo v Zakopanah še druga posamična tekma. Začela se bo ob 16.10. Tekmi bi sicer morali biti v Pekingu kot generalka za olimpijske igre, a so ju morali zaradi pandemije novega koronavirusa nadomestiti na Poljskem.

Zakopane, rezultati (2. serija):

Zakopane, rezultati (1. serija):