Če ne bi bilo diskvalifikacije Domna Prevca zaradi nepravilnega dresa, bi se lahko slovenska skakalna reprezentanca v nedeljo v Klingenthalu pohvalila s tremi uvrstitvami med najboljših deset. A sta bila drugo mesto Bora Pavlovčiča in deveto mesto Anžeta Laniška kljub vsemu izvrstna dosežka. Predvsem veseli dejstvo, da Lanišek ni več osamljeni jezdec pri doseganju vrhunskih uvrstitev. Pavlovčič je namreč na zadnjih štirih tekmah osvojil drugo, tretjo, četrto in petnajsto mesto, kar je spodbuden podatek pred bližajočim se nordijskim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu.

Bor Pavlovčič je naredil velik napredek. Foto: Sportida

Kaj se je spremenilo pri Boru Pavlovčiču, da je naredil takšen preskok?

Zametke je pokazal že v Lahtiju. Takrat mu je zelo malo "zmanjkalo" skozi prelet. Iz skoka v skok je dobival občutke in naredil premik. Zdaj je stabilen in zelo močan. Dvignil je tudi raven. Trenutno je zelo dober, konstanten. S kakšnim spodrsljajem, a je še vedno dober. Odlično je, da smo ob Lanišku dobili še enega skakalca.

Na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici je bil vidno razočaran in na robu solza, ker se mu ni izšlo, kot si je zamislil. Videti je, da je postal tudi bolj stabilen v psihološkem smislu.

Mirnost mora ohraniti, biti pa mora tudi zbran, osredotočen. To raven mora negovati. Ni vse tako lahko, kot je videti. Pri skokih lahko čez noč pride dobra forma in hitro tudi usahne. Takšno raven skakanja mora zdaj ohranjati do konca sezone.

Domen Prevc je v nedeljo pri izvedbi skokov naredil preskok, nato pa ga je zaustavila diskvalifikacija. Foto: Vid Ponikvar

Anže Lanišek se še naprej konstantno uvršča med najboljše, četudi se mi prikrade kakšna napaka, kar je dober kapital za prihodnost.

Anže je v nedeljo v prvi seriji naredil majhen spodrsljaj, v drugo pa skočil zelo dobro. Morda je imel malce smole. Iz skoka v skok so se namreč razmere izboljševale. Če bi skakal malce kasneje, bi ob takšnem skoku verjetno kandidiral tudi za stopničke. Še zmeraj je deveto mesto vrhunsko. Odlično je, da je konstanten.

Kaj se je zgodilo pri Domnu Prevcu, da je naredil takšen preskok, potem ko je bil še v nedeljskem prolog skoku slab? In kaj je bilo krivo pri njegovi diskvalifikaciji, ki ga je stala sedmo mesto?

Na koncu je kontrolor pregledoval opremo pri najboljših desetih skakalcih. Našel je točko, v kateri je bil obseg dresa prevelik. Sicer pa je Domen pokazal napredek, in lepo ga je bilo gledati. Tanka linija je med dobrimi in slabšimi skoki. Pri nas jo zaznavam pri številnih fantih. Enkrat so zelo blizu vrha, drugič izven točk. Domen je denimo na tej liniji. Tehnično ni bilo pred tekmo v redu, kar se takoj pozna pri rezultatu. Želim, da ohrani konstantnost. Da nima nihanj. Da odpravi majhne napake in bo potem lahko računal na dobre uvrstitve. Potrebuje dobre skoke, da bo bolj konstanten. To je morda največja težava.

Timi Zajc potrebuje potrditev na tekmi. Foto: Sportida

Timi Zajc je bil v nedeljo na dobri poti, da prebije led in pride do delnega rezultatskega zadovoljstva, potem ko je bil po prvi seriji 20., nato pa se mu je v drugo skok povsem ponesrečil.

Ravno o tem sem prej govoril. Podobna zgodba. Manjkajo tisti dobri skoki na tekmi, ki jih kaže na treningih. Timi je pred odhodom v Klingenthal zelo dobro skakal. Potem pride krč, morda prevelika želja. V svetovnem pokalu lahko to nato veliko pomeni. Bolj bo moral zaupati vase.

Kako bo s Petrom Prevcem in njegovo potjo na naslednjo postojanko svetovnega pokala, v Zakopane? Zaradi koronavirusa je imel namreč nekaj zdravstvenih nevšečnosti.

V torek gre na testiranje na novi koronavirus, ki mora biti negativen. Nato gre še na pregled krvne slike. Ne bom prehiteval dogodkov, če ne bo stoodstoten, kot mora biti. Karantena se mu je iztekla. Po torku bomo videli, kako bo z njim, kakšna je njegova fizična pripravljenost. Ne bom šel z glavo skozi zid.

Ni še jasno, ali bo Peter Prevc odpotoval na naslednjo postojanko svetovnega pokala, v Zakopane. Foto: Guliverimage

Cene Prevc je pred karanteno, ki je bila prav tako posledica okuženosti s koronavirusom, skakal v svetovnem pokalu. Po koncu se je vrnil na tekme celinskega pokala in v Willingenu pokazal dobro formo. Ali se bo vrnil v svetovni pokal?

Moramo se pogovoriti. Z dobrimi nastopi lovi kvoto za sedmega skakalca v svetovnem pokalu. V Willlingenu je zelo dobro skakal. Morda bo šel v Klingenthal, kjer bo lahko priskakal dodatno kvoto, in bom nato pred svetovnim prvenstvom na treningih pogledal, kakšno je njegovo stanje v primerjavi s preostalimi skakalci svetovnega pokala. Razmisliti moram.