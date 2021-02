Cene Prevc iz izolacije na stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Willingenu bosta danes na sporedu kar dve tekmi celinskega pokala. Prva je že končana. Odlično se je po pozitivnem testu na covid-19 in posledični karanteni v tekmovalni ritem vrnil Cene Prevc, ki je bil tretji.

Na nemškem prizorišču so ta konec tedna predvidene štiri tekme, a ker vremenska prognoza ni najboljša, bodo danes poskušali izpeljati kar dve. Prvo so že in končala se je s slovenskimi stopničkami. Na te je skočil Cene Prevc, ki se je po izolaciji zaradi pozitivnega testa na covid-19 v tekmovalni ritem vrnil s tretjim mestom.

Pred Prevcem (138 metrov in 129) sta končala le Avstrijca Ulrich Wohlgenannt in Markus Schiffner ( 249,7 točkami).

Anže Semenič je skočil 135,5 in 130 metrov ter zasedel 6. mesto, naš tretji finalist Jernej Damjan pa je bil 17.

Ob 18. uri bo na sporedu še druga tekma danes v Willingenu.