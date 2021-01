Kaotična maratonska tekma izjemnemu Norvežanu, do točk štirje Slovenci

Zmagovalec zahtevne maratonske tekme v Willingenu, na kateri so v skoraj dveh urah uspeli izpeljati le eno serijo, je vodilni v skupnem seštevku, Halvor Egner Granerud. Norvežan je z izjemnim skokom, dolgim 149 metrov, najbližjega zasledovalca Piotra Zylo ugnal za skoraj 20 točk in vknjižil osmo zmago sezone. Tretji je bil Markus Eisenbichler. Do točk štirje Slovenci, najvišje je bil Žiga Jelar na 12. mestu.

Že kvalifikacije, ki bi jih morali izpeljati pred današnjo tekmo, so napovedovale zahtevno preizkušnjo v Willingenu. Po 27 skakalcih so kvalifikacije zaradi zahtevnih vetrovnih razmer odpovedali, tako da je priložnost na tekmi dobilo vseh 55 prijavljenih tekmovalcev.

Ti so dočakali zgolj eno serijo, ki pa je bila maratonska. Veter je še naprej povzročal težave tako skakalcem kot organizatorjem, ki so potrebovali skoraj polni dve uri, da so izpeljali serijo. Zaradi izjemno spremenljivega vetra, ki je večini pihal v hrbet, so morali mnogi večkrat zapustiti zaletno rampo, in dlje časa čakati na svoj nastop.

Granerud deklasiral konkurenco

Najbolje se je z zahtevnimi pogoji spopadel vodilni mož svetovnega pokala Halvor Egner Granerud. Norvežan je kljub vetru v hrbet pristal pri 149 metrih in deklasiral konkurenco. Slavil je še osmič v sezoni. Drugi Piotr Zyla je s 137 metri zaostal 19,3 točke. Na zmagovalni oder je skočil še Markus Eisenbichler, eden redkih srečnežev, ki mu je bil veter precej naklonjen. Nemec je skočil 143 metrov, a kljub daljavi za Poljakom zaostal 2,1 točke.

Norvežan okrepil denarnico V posebnem seštevku Willingena 6, ki je po odpovedi kvalifikacij in finala postal Willingen, je boju za denarno nagrado v višini 15.000 evrov zanesljivo slavil Granerud, ki je imel pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem več kot 40 točk prednosti.

Žiga Jelar je izkoristil ugodne pogoje in na 12. mestu končal kot najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Guliverimage

Jelar 12., Pavlovčič in Lanišek v zahtevnih razmerah

Do točk so skočili štirje Slovenci. Odlično je dobre pogoje izkoristil Žiga Jelar (135,5 metra) in končal na 12. mestu. Precej slabše pogoje je imel sobotni slovenski junak na četrtem mestu Bor Pavlovčič, ki je na svoj nastop čakal skoraj deset minut. Trikrat je moral zapustiti zaletno rampo, na koncu pa skočil 129 metrov in zasedel 15. mesto. Tik za njim se je še ob slabšem vetru zvrstil najboljši varovanec Roberta Hrgote to zimo Anže Lanišek (124). Do peščice točk je z 29. mestom prišel še Tilen Bartol (123).

Kos ob debiju brez točk, preskromen tudi povratnik Zajc

Preskromna za točke sta bila debitant na tekmah svetovnega pokala Lovro Kos (124), ki je zasedel 39. mesto, in povratnik v svetovnem pokalu Timi Zajc, ki je po ponesrečenem skoku (110,5) konča kot 43.

Willingen so morali zaradi zapletov s koronavirusno boleznijo izpustiti bratje Prevc. Cene Prevc je bil pozitiven na covid-19 prejšnji teden, Peter Prevc pred odhodom v Nemčijo, najmlajši Domen Prevc pa je bil v stiku z okuženo osebo in ni odpotoval.

Prihodnji teden znova v Nemčiji

Skakalci ostajajo v Nemčiji, konec prihodnjega tedna bo Klingenthal gostil dve posamični tekmi, ki bi ju sicer moral gostiti Sapporo, a japonska prizorišča zaradi situacije, povezane s covid-19, ne bodo gostila tekem.

Napoved pred tekmo: Granerud do dvojne zmage in skupne zmage Willingen 6?

Sobotni junak in tudi osrednji mož te zime Halvor Egner Granerud je na dobri poti, da pride v Willingenu tudi do dodatne nagrade. Po treh od skupno šestih skokov (upoštevajo se skoki iz kvalifikacij in obeh tekem) je vodilni v razvrstitvi Willingen 6 in ima pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem 12,6, pred tretjim Poljakom Dawidom Kubackim že 34,9 točke prednosti. Če bo prvi tudi v tem seštevku, bo prejel dodatno finančno nagrado v višini 15 tisoč evrov.

Granerud je v soboto skočil že do sedme zmage v tej sezoni. Videti je, da se mu nasmiha tudi osma, s katero si bo le še bolj utrdil mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kar 278 točk prednosti ima pred najbližjim zasledovalcem Markusom Eisenbichlerjem.

Slovenski tabor je imel v soboto prav tako razlog za zadovoljstvo. Bor Pavlovčič je bil streljaj od premiernih posamičnih stopničk, a bil s četrtim mestom zadovoljen. Ključno je bilo, da se po prvi seriji, po kateri je bil tretji, ni ustrašil izziva, in bil tudi v drugo učinkovit.

Naš najboljši v svetovnem pokalu Anže Lanišek je bil v soboto deseti, a izpostavil, da ni pokazal najboljših skokov, kar je dober kapital za današnji dan.

Do novih točk bo skušal skočiti še Žiga Jelar (v soboto 18.), boljšo predstavo pa si obetajo povratnik Timi Zajc, Tilen Bartol in debitant Lovro Kos.