Peter Prevc občutil moč koronavirusa

Cene Prevc je bil prvi od skakalcev, ki so nastopali na tekmah svetovnega pokala, okužen z novim koronavirusom. Pred dvema tednoma je testiranje pokazalo pozitiven rezultat, in sledila je selitev karanteno.

V slovenski reprezentanci so nemudoma začeli raziskovati, kdo je bil z njim v stiku, a med prvokategorniki niso našli skupnega imenovalca. Zato pa je morala v samoizolacijo ekipa B, katere član je Cene.

Peter Prevc je bil dva, tri dni nekoliko slabši

Brez simptomov je prestal karanteno, zdaj pa je že v polnem pogonu. A se še ne bo priključil ekipi za svetovni pokal, poudarja glavni trener Robert Hrgota: "Cene gre najprej na celinski pokal, da vidimo, kakšno je njegovo zdravje po karanteni."

Cene Prevc bo šel najprej na tekme celinskega pokala. Foto: Sportida Prejšnji teden je spet šokirala novica, da je novi skakalec pozitiven. Zapisali so ime Peter Prevc – njegov brat Domen je moral prav tako v samoizolacijo, ker je bil v stiku z okuženo osebo. Tako sta oba izpustila Willlingen. Domen je medtem prestal nove teste in bil vselej negativen, zato se mu je prižgala zelena luč za odhod v Klingenthal.

"Sproščeno sem vzel vse skupaj. Čez vikend sem imel regeneracijo in relaksacijo. Sprijazniti sem se moral. Preventiva je preventiva. Zdaj vemo, kjer smo," je ob tem dejal najmlajši od bratov Prevc.

Gorazd Pogorelčnik je poudaril, da so vzpostavili sistem, da bi minimalizirali stike med skakalci. Foto: Vid Ponikvar

Zato pa bolezen covid-19 ni imela usmiljenja do Petra, ki je imel nevšečnosti. "Peter je bil dva, tri dni nekoliko slabši, a se stanje izboljšuje," je povedal vodja panoge pri smučarskih skokih Gorazd Pogorelčnik.

"Okoliščine niso lahke"

Pogorelčnik se je dotaknil tudi protokolov, ki se jih v vseh skakalnih reprezentancah držijo, a ima virus, kot smo to že večkrat videli, svojo pot: "Sestavili smo sistem, da potujemo v treh skupinah. Na treninge in tekmovanja se tako vozimo s tremi avtomobili. Znotraj ene sobe so isti tekmovalci. Prenose virusov skušamo čim bolj minimalizirati. Kljub vsemu, da smo bili pripravljeni na to, je virus našel pot v ekipo. Ukrepe imamo jasno postavljene, da bi se temu izognili. Skušamo zajeziti morebiten vdor. Naš cilj je, da pridemo na največja tekmovanja zdravi. Prva zmaga je vedno, ko dobimo negativne rezultate testov. Šele takrat lahko začnemo razmišljati s praznimi glavami in se posvetimo le tekmam."

Robert Hrgota poudarja, da je nenehno v glavi prisotna skrb, da bi bil kdo okužen. Foto: Sportida

Vsaka taka novica preseka ekipo in ji naloži dodatnega dela, predvsem z vidika razmišljanja in logistike, izpostavlja Hrgota: "Nobenemu ni bilo lahko. Dva tedna zapored smo tik pred odhodom dobili novico, da je nekdo pozitiven. Bila je kar stresna situacija. Opraviti smo morali protokol. Nervoza, ali se je morda še kdo okužil, je nenehno v ozadju. Naša naloga je, da se zberemo za izvedbo na naslednji tekmi. Jasno je, da ni prijetno, ko imamo dva nepovezana pozitivna primera. Moramo se prilagajati. Okoliščine niso lahke. Upamo, da bodo vsi prihodnji tedni takšni, da ne bo sledilo kakšno negativno presenečenje."

Pomembnost trenerja, ki pomaga na domačih tleh

Prav zaradi koronavirusa je ekipa A kadrovsko precej široko zastavljena. Eden od trenerjev je nenehno doma, da poskrbi za skakalce in njihovo vrnitev v skakalni ritem. Drugi ga izkoristijo za dvig forme, ali pa ostanejo doma zaradi taktičnih razlogov, poudarja Pogorelčnik: "Ta trener je zelo pomembna oseba. S Planico in Kranjem imamo precej dobre pogoje za delo, in zato lahko tisti, ki so doma, opravijo optimalne treninge. Tem skakalcem, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, naredimo krvne analize, da dobimo potrditev o njihovem zdravem stanju, nato pa po karanteni nadaljujejo trenažni proces. Cene je že iz karantene, Peter je še v njej in bo začel treninge, ko bo test negativen."

Domen Prevc se vrača v svetovni pokal, potem ko so bili vsi njegovi testi negativni. Foto: Vid Ponikvar

V Klingenthal je tako spet odpotovala šesterica skakalcev. Osrednji adut je še naprej Anže Lanišek, ki bo imel ob sebi prebujenega Bora Pavlovčiča, četrtega na sobotni tekmi v Willingenu, pa tudi Žigo Jelarja, Domna Prevca, Tilna Bartola in Timija Zajca, ki upa, da bo naredil preskok, potem ko se mu vrnitev v svetovno karavano v Willingenu ni izšla po željah.