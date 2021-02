Timi Zajc si je drugače predstavljal

Po dogodkih v Planici, ko je moral zapustiti reprezentanco, je slovenski skakalec Timi Zajc spet dobil prostor pod soncem svetovnega pokala pretekli konec tedna v Willingenu. S prikazanim ni bil zadovoljen in je hkrati izpostavil, da so morda tudi živčnosti in visoka pričakovanja vplivala, da se ni izšlo po njegovih željah.

Letošnje svetovno prvenstvo v poletih v Planici si bodo slovenski ljubitelji skokov zapomnili po aferi, ki jo je z zapisom na družbenem omrežju o nestrinjanju z delom glavnega trenerja in zahtevi po njegovem odstopu sprožil Timi Zajc. Val je bil tako močan, da je iz reprezentance odnesel tako glavnega trenerja kakor tudi 20-letnega skakalca, ki je bil izključen.

Vstopnico za svetovni pokal si je kmalu zatem skušal priskakati na državnem prvenstvu v Planici, vendar je bil preskromen za odhod v Oberstdorf. Strokovno vodstvo se je odločilo, da bo smotrno opraviti tritedenski trening, s katerim bi pridobil boljšo raven skokov in mirno glavo.

Imel motivacijo, da se čim prej vrne v formo

"Nisem imel dogodkov v podzavesti. Ni bilo tako težko trenirati. Od tistega ponedeljka po Planici sem začel delati najprej s klubskim trenerjem. Nekako sem se nenehno pripravljal. Imel sem motivacijo, da se čim prej vrnem v formo," je o tem, ali so ga dogodki v Planici kaj bremenili, povedal Zajc.

Foto: Sportida

Glavni trener Robert Hrgota je angažiral Janija Grilca, ki je bil nato v glavnini zadolžen za izvedbo programa treningov pri Timiju. Ob tem je imel pomoč Mihe Sušnika, trenerja pri SSK Ljubno BTC. Začrtali so, da se bo vrnil konec januarja v Willingen, do takrat pa je treniral in skakal v Planici in Kranju. Na treningu pred odhodom je bil drugi najboljši za Anžetom Laniškom, nato pa se mu v Nemčiji slika ni zrisala tako, kot si jo je zamislil.

Živčnost je malenkostno čutil

O tem, ali je bilo čutiti kaj živčnosti, je dejal: "V bistvu jo je bilo malce. Dolg premor sem imel. Nekaj vikendov nisem imel tekem. Prisotna je bila, čeprav je nisem toliko čutil, vsaj zavedal se je nisem. Na koncu smo videli, da je to nekaj tudi igralo svojo vlogo, da nisem mogel tako vrhunsko skočiti."

Foto: Vid Ponikvar

Led je prebil, skoke in uvrstitvi (42. in 43. mesto) hitro pozabil, je bil pa ponovni vstop v reprezentanco kar težak. Vse skupaj si je predstavljal drugače, saj je mislil, da bo skakal bolje: "Nekako se nisem znašel na skakalnici. Že pri prvih dveh skokih sem imel veliko težav. Ni bila takšna vrnitev, kot sem si želel. Pred odhodom v Willingen sem bil kar zadovoljen. V Planici sem zelo dobro skakal. Treba bo narediti premik naprej, da skoke s treninga prenesem na tekmo. Morda sem imel preveliko željo, da bi se dokazal."

Rad bi se ujel s skakalnico v Klingenthalu

Poudarja, da mora izboljšati hitrost na mizi, hkrati pa se zaveda, da so rezerve tudi pri dresu: "Vedno je lahko boljše. Predvsem dresi so problem. Hitro prinesejo veliko metrov. S trenutnim sem zadovoljen, vendar vem, da bi lahko bil še boljši."

Foto: Vid Ponikvar

Skupaj z Anžetom Laniškom, Borom Pavlovčičem, Žigo Jelarjem, Domnom Prevcem in Tilnom Bartolom bo ta konec tedna skakal v Klingenthalu, kjer bodo nadoknadili odpadli tekmi iz Saporra. O željah težko govori: "Ne vem. Najprej moram odskakati trening, nato kvalifikacije. Šele potem bomo videli, kaj bo to pomenilo."

V Nemčijo pa ne bosta odpotovala brata Prevc. Peter je še vedno v karanteni, potem ko je bil pozitiven na covid-19, Cene pa se bo po samoizolaciji najprej preizkusil na tekmah celinskega pokala.