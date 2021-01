Pri Timiju Zajcu so si premislili

Vrnitev Timija Zajca v svetovni pokal je, kot kaže, tik pred vrati. Nadarjeni skakalec je mesto v ekipi izgubil na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, potem ko je z izjavami sprožil snežno kepo, ki je odnesla tako glavnega trenerja Gorazda Bertonclja kot tudi njega, saj je sledila izključitev iz reprezentance.

Pot do svetovnega pokala si je poskušal tlakovati na državnem prvenstvu, a so dogodki na prvenstvu pustili posledice in si ni priskakal vozovnice za prestižno novoletno turnejo.

Morda že konec tedna v Lahtiju?

Ali bo Timi Zajc skakal v svetovnem pokalu že v Lahtiju ali se bo ekipi po prvotnem načrtu priključil v Willingenu? Foto: Vid Ponikvar Novi trener Robert Hrgota se je odločil, da se mora 20-letni Zajc podati na trening in tam piliti formo. V mislih so imeli, da bo sredi meseca odpotoval na tekmi celinskega pokala v Innsbruck, vendar so si strokovnjaki premislili, pravi Hrgota: "Na koncu ni šel v Innsbruck. Imeli smo skupne treninge in na teh je kazal visoko raven skakanja, zato ni bilo potrebe, da gre ne tekmi celinskega pokala. Včeraj sva se pogovorila, da bo opravil še en teden treninga do Willingena. Razmišljam, da bi ga morda že ta konec tedna vzel v Lahti, ker dobro, konstantno skače. Mogoče bo Lahti, mogoče Willingen. Nekaj stvari moram preštudirati, preden se odločim za sedmerico, ki bo potovala na Finsko."

V zraku nastop je Bora Pavlovčiča, čigar form je nekoliko padla. Sredi tedna bo jasno, kakšna bo dokončna sestava slovenske reprezentance, ki bo v Lahtiju štela sedem članov. Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc, Žiga Jelar in Tilen Bartol imajo mesto že zagotovljeno.