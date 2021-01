Timi Zajc v nižji rang tekmovanja

Na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici je mladi skakalec Timi Zajc s svojimi izjavami sprožil val, ki je odnesel glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, sam pa je prav tako izgubil stik z A-reprezentanco.

Na državnem prvenstvu v Planici si nato ni priskakal mesta v ekipi za prestižno novoletno turnejo, videti pa je, da ga še nekaj časa ne bomo videli na tekmah svetovnega pokala.

Trenutna raven skakanja pri Timiju ni na ravni za svetovni pokal

Anže Lanišek, Peter Prevc, Cene Prevc, Domen Prevc, Žiga Jelar in Tilen Bartol bodo skakalci na zadnji postojanki turneje v Bischofshofnu, v Zakopanah sredi januarja pa se jim bo priključil Bor Pavlovčič, ki je zapustil turnejo in odpotoval domov na trening.

Robert Hrgota je v stiku z njegovim klubskim trenerjem pri SSK BTC Ljubno. Foto: Vid Ponikvar

"To je sedmerica, ki bo šla naprej tudi v Lahti in Willignen, če bo vse potekalo normalno," je izpostavil glavni trener Robert Hrgota in tako dal vedeti, da bi lahko ista ekipa nastopala vse do konca januarja.

Ljubitelje skokov zanima, kakšen status ima trenutno Zajc, ki trenira v Sloveniji s klubskim trenerjem. Prvi mož stroke A- reprezentance, ki je nasledil Bertonclja, je v stiku z njim, zato je iz prve roke podal informacije, kako skače nadarjeni slovenski skakalec: "S trenerjem sva bila v stiku. Trenutno njegova raven skakanja ni tako visoka, da bi lahko tekmoval v svetovnem pokalu. Bom spremljal, kako bo potekal njegov napredek, kako se bo forma izboljševala."

Na celinski pokal

Prav tako je postalo jasno, da bo Timi svojo pripravljenost preizkusil v celinskem pokalu. Torej bo stopil v nižji rang tekmovanja. Naslednja postojanka v celinskem pokalu bo 16. in 17. januarja prav Bischofshofen. In tam si bo lahko z dobrimi skoki priskakal vstopnico za svetovni pokal.

Timi Zajc bo skakal na tekmi celinskega pokala. Foto: Vid Ponikvar

"Celinski pokal je njegova naslednja postojanka, da začne tam skakati. Če bo pokazal, da je najboljši, je dobrodošel v svetovnem pokalu. Potrebujemo čim več dobrih skakalcev. Vemo, da Timi lahko posega po najvišjih mestih," je Hrgota spregovoril o Zajcu, ki je v zimskem delu skakalne sezone nazadnje nastopil v celinskem pokalu pred tremi leti v Erzurumu.