Glasno izrečeni besedi izvrstnega Laniška povedali vse

Če se kvalifikacije Anžetu Lanišku niso izšle po željah, potem ko je zasedel 18. mesto, je pokazal povsem drugačen obraz takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Na tekmi. Že pri prvem skoku je imel drugi dosežek in za vodilnim Poljakom Kamilom Stochom zaostajal vsega 0,7 sekunde.

V drugo je zdržal pritisk in ob svojem skoku prevzel vodstvo. Čakal je le še, kaj bo naredil legendarni poljski skakalec, ki je na dobri poti do tretjega zlatega orla v karieri. Stoch je v drugo skočil daleč najbolje od vseh in prišel do prepričljive zmage, Lanišek pa se je razveselil drugega mesta.

Hrgota vesel, da je Lanišek zdržal pritisk

"Zelo me veseli, da je opravil dva vrhunska skoka. Da je zdržal pritisk. Da je ostal zbran in naredil, kar je bilo potrebno. Drugo mesto, končno bi nekateri rekli. Upam, da je to pomiritev za naprej. Da tako oddelamo tudi v Bischofshofnu in naprej v sezoni," je glavni trener Robert Hrgota pohvalil delo našega najboljšega.

Robert Hrgota je bil vesel, kako je skakal Lanišek. Za brate Prevc je dejal, da so bili polovično uspešni. Foto: Sportida

Nato je nekaj besed namenil tudi preostalim slovenskim skakalcem. Peter Prevc je v drugi seriji napredoval za osem mest in bil enajsti, Cene Prevc je zasedel 23., Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji 14., pa 30. mesto: "Pohvalil bi tudi Petra, Cene in Domen pa sta bila dobra pri prvem skoku. Lahko bi rekel, da so bili bratje Prevc polovični."

Lanišek je po obeh skokih v izteku skakalnice dal vedeti, kaj si misli o svojih skokih. Obakrat je na znamenitem Bergislu glasno zavpil dve besedi: "Tako je."

Zbranost ključ do uspeha

Predvsem je bilo za njegovo nadaljnjo pot v tej sezoni pomembno, da je ostal pred drugo serijo zbran in pokazal dva podobna skoka, ki sta mu prinesla najboljšo uvrstitev v tej zimi, izenačil pa je drugo mesto iz Wisle ob začetku pretekle sezone: "Vedel sem, da so bili zelo težki pogoji. Ko čez pukel nisem začutil najbolj smuči, sem vedel, da niso najboljše razmere v zraku. Dosti me je odneslo in dovolj je bilo."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ključno pri vsem tem je, da ohranja zbranost. O čustvenih letih ni več duha ne sluha. Povsem miren je. Tudi kakšni nesrečno izvedeni skoki ga ne iztirijo, kar kaže na zrelost: "Vsakič, ko dobro skočim, je zbranost ključ do uspeha. Upam, da bom tako nadaljeval. Vedel sem, da bo rezultat prišel. Nisem se obremenjeval z njim. Morda v Oberstdorfu največ."

Poljaki sprva odpisani, zdaj pred vrati nebes

V skupnem seštevku novoletne turneje je napredoval na odlično šesto mesto. Stopničke so nekoliko predaleč, saj za tretjim mestom zaostaja 18,9 točke. Na tem mestu je osmoljenec tekme v Innsbrucku Halvor Egner Granerud, ki je v prvo skočil tako slabo, da je izgubil dve mesti v boju za zlatega orla.

Kamil Stoch je na dobri poti, da še tretjič v karieri osvoji zlatega orla. Foto: Sportida

Pred zadnjo postojanko sta zdaj na vrhu Poljaka Stoch in Dawid Kubacki, ki sicer brani lanskoletni naslov, za rojakom pa zaostaja 15,2 točke. A prav lahko bi se zgodilo, da ne bi bila na vodilnih mestih, če ne bi bili drugi in tretji testi za koronavirus negativni, po katerih so Poljakom le prižgali zeleno luč za nastop na prvi postojanki v Oberstdorfu.

Zadnje prizorišče turneje štirih skakalnic je tradicionalno Bischofshofen, kjer na svete tri kralje, 6. januarja, okronajo kralja turneje. In za zdaj kaže na poljsko zmagoslavje.