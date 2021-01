Anže Lanišek le za legendarnim Poljakom!

Anže Lanišek je znova skočil do svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. Po drugem mestu v Wisli na začetku lanske sezone je bil drugi tudi na tretji tekmi prestižne novoletne turneje v Innsbrucku. Po prvi seriji je za zmago zaostajal le 0,7 točke, na koncu pa moral priznati premoč izvrstnemu Poljaku Kamilu Stochu, ki je v drugo skočil daleč pred vse. Stoch je z zmago skočil tudi na prvo mesto v boju za zlatega orla, potem ko sta ga do začetka drugega dela turneje vodilna v prvi seriji polomila.

Vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud je bil na koncu 15., Karl Geiger mesto za njim. V skupnem seštevku novoletne turneje je zdaj vodilni Stoch, ta ima pred rojakom in zadnjim zmagovalcem Dawidom Kubackim ogromnih 15,2 točke prednosti. Granerud zdaj na tretjem mestu zaostaja že 20,6, Geiger 24,7 točke. Lanišek je napredoval na šesto mesto in za vodilnim Stochom zaostaja 39,5 točke.

"Drugo mesto mi pomeni zelo veliko. Vem, da sem v Garmischu zaradi doskoka izgubil stopničke. Tudi včeraj nisem bil najboljši. Počutje skakalno ni bilo najboljše. Zbral sem se in spet sem na stopničkah," je po nedeljskem dnevu za nacionalno televizijo dejal najboljši slovenski skakalec, medtem ko je Stoch pristavil: "Težko je bilo. Boril sem se z vsem, tudi na psihološki ravni. Vedno težje je zmagovati. Zelo sem zadovoljen."

Cene Prevc je v drugi seriji skočil kot prvi od slovenske četverice. Z daljavo 122 metrov ni bil zadovoljen, zadostovala je za končno 23. mesto. Zato pa je imel povsem drugačen obraz kot po prvem skoku Peter Prevc, ki je v drugo skočil 128 metrov in je napredoval po razpredelnici na 11. mesto. Domen Prevc v drugo ni imel takšne zračne podpore pod smučkami in je s 116,5 metra občutno pokvaril svojo uvrstitev. S 14. je padel na 30. mesto.

Rezultati Innsbruck

Kaj se je dogajalo v 1. seriji

Prvi od slovenskih skakalcev je na tekmi v Innsbrucku nastopil Žiga Jelar, ki je skočil 125,5 metra, a izgubil dvoboj s Poljakom Alexandrom Zniszczolom. Enako daljavo je imel Cene Prevc in tudi izgubil dvoboj, boljši je bil Nemec Martin Hamann. A je kot srečni poraženec dobil mesto v drugi seriji (19. mesto).

Sledil je dvoboj med Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom. Pričakovano je bil zmagovalec drugi, ki je pristal pri 127,5 metra, medtem ko je Domen izkoristil izvrstne pogoje v zraku in naredil doskok pri 126 metrih. Kot srečni poraženec se je uvrstil v finalno serijo in ima na 14. mestu odlično izhodišče. "Tako je," pa je bil vesel Lanišek, ki je ob svojem nastopu prevzel vodstvo. Za zdaj ga je prehitel le Poljak Kamil Stoch, in to za le 0,7 točke. Poljaku kaže odlično tudi v boju za zlatega orla, potem ko je do danes vodilni Halvor Egner Granerud skočil le 116,5 metra.

Kot zadnji od slovenskih skakalcev je v prvi seriji skočil Peter Prevc, ki je pričakovano premagal Bolgara Vladimirja Zografskega, a z daljavo 122,5 metra ni med najboljšimi (s Cenetom si deli 19. mesto). V drugi seriji bomo videli tudi Domna in Ceneta, ki sta bila srečna poraženca.

Prva serija, Innsbruck:

Kaj se je dogajalo v kvalifikacijah

Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je tudi vodilni v svetovnem pokalu, je bil najboljši tudi v kvalifikacijah pred nedeljsko tekmo.

Med slovenskimi orli se je najbolje znašel Peter Prevc, ki je poletel do 9. mesta, medtem ko je bil Anže Lanišek, najvišje uvrščeni Slovenec na turneji, skromnejši in je zasedel 18. mesto.

Lanišek, skupno deveti na turneji, se bo v prvi seriji pomeril z Domnom Prevcem, ki je bil 33., Peter Prevc pa z varovancem Matjaža Zupana, Bolgarom Vladimirjem Zografskim.

Žiga Jelar, 28. v kvalifikacijah, bo skakal v paru s Poljakom Aleksandrom Zniszcolom, Cene Prevc, ki je bil bil 31., pa se bo pomeril z Nemcem Martinom Hammannom.

Bor Pavlovčič je kvalifikacije končal na 53. mestu in se poslavlja od novoletne turneje. Na zadnji tekmi v Bischofshofnu ga bo zamenjal Tilen Bartol.

Preberite še: