Mladi Norvežan najprej napadel Stocha, nato se mu opravičeval

Tretja postojanka novoletne skakalne turneje v Innsbrucku je po tradiciji prelomnica v boju za zlatega orla in prinaša spremembe. Tudi letos je bilo tako. Vodilni Halvor Egner Granerud je izgubil vodstvo in krepko zaostal za Kamilom Stochom. Norvežan je po svojem nastopu na Bergislu vroče glave govoril o sreči Poljakov, puščice uperil tudi proti Stochu, a mu je bilo za izgovorjeno kmalu žal.

Po drugem mestu v Garmisch-Partenkirchnu je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvor Egner Granerud prevzel vodstvo tudi v razvrstitvi novoletne turneje.

A je videti, da so se sanje o skupni zmagi na prestižni turneji razblinile v Innsbrucku. Pri prvem skoku je občutno zaostal za najboljšimi, pred zadnjo postojanko v Bischofshofnu pa ima zdaj 20,6 točke zaostanka za junakom Bergisla Kamilom Stochom, ki je na dobri poti do tretjega zlatega orla v karieri.

"Kaj naj rečem. Občutek imam, da so razmere ves teden v korist Poljakom. Strašno me draži, ko gledam Kamila Stocha spet zmagati," je za Norwegian TV2 vroče glave razlagal Granerud.

"Kamil je tako nestabilen, da se bom dobro odrezal"

A se pri tem ni ustavil: "Poljaki so imeli več sreče kot jaz, tokrat pa so imeli tudi več kot Geiger (Karl Geiger, op. a.). Spet ta Innsbruck, kaj ne? Skakalnica je luknja. Dobro, morda sem malo pretiraval. A ni skakalnica po mojem okusu."

Kamil Stoch je postal veliki zmagovalec na Bergislu. Foto: Sportida

Bergisel se je v preteklosti že večkrat izkazal za zahrbtnega in prav na tej napravi se je turneja obrnila v korist končnega zmagovalca. Tokrat je videti, da bo vnovični junak postal Stoch, ki ima 15,2 točke prednosti pred rojakom Dawidom Kubackim.

A se Granerud v pogovoru za norveško televizijo ni predajal in puščice spet usmeril proti Stochu: "Kamil je tako nestabilen, da se bom dobro odrezal. Če bodo razmere v Bischofshofnu enake, lahko v vsakem skoku pridobim 10 točk. Poljak ne skače izvrstno, ima le dobre rezultate."

"Rad bi se opravičil za izjave. Kamil, ničesar slabega nisem mislil o tvojih skokih"

Njegove izrečene besede so hitro prodrle v države, v katerih so skoki priljubljeni. In Granerud je doumel, da takšnih izjav ne bi smel dajati.

Bo Stoch še tretjič v karieri osvojil zlatega orla? Foto: Sportida

"Rad bi se opravičil za izjave. Kamil, ničesar slabega nisem mislil o tvojih skokih. To so bile frustracije zaradi mojih skokov, rezultata in rezultatov na tej skakalnici v preteklosti. V nedeljo sem naredil dva dobra skoka, zato sem bil frustriran, ker se je tako razpletlo. Intervjuja ne bi smel narediti v jezi. Nikdar nisem želel reči, da Kamil ni dober skakalec. Moj skakalni idol je. Želim skakati kot on. Veliko njegovih skokov sem gledal na YouTubu. Kompilacijo njegovih skokov imam. Gledam jih tedensko. Opravičujem se. Ni bilo mišljeno v tej smeri. Kamil je eden najboljših skakalcev vseh časov," se je Granerud za skijumping.pl posul s pepelom.