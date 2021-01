Pri Prevcu negotovost, Lanišek dobil želeno

Anže Lanišek je pred zadnjo postajo prestižne turneje štirih skakalnic na skupnem šestem mestu, pred njim pa je le še Bischofshofen, kjer je že zmagal, a na tekmi celinskega pokala.

Že celotno sezono kaže konstante skoke, ni pa mu še nikdar tako uspelo kot v nedeljo v Innsbrucku, ko je z dvema odličnima predstavama zaostal le za velikim Kamilom Stochom. "Celotno sezono je na visoki ravni. Lahko bi rekli, da je imel pred začetkom sezone morda malce strahu pred uspehom. In to ga je stalo vrhunskih uvrstitev. Nekateri potrebujejo kakšno tekmo več, da ugotovijo, da so sposobni. Ko pridejo do tega, se lahko pripeti še kakšna smola. Pomembno je, da Anže ni popuščal in v nedeljo je prišel do nagrade," se je glavni trener Robert Hrgota v pogovoru za nacionalno televizijo dotaknil njegovih skokov v tej zimi.

"Mislim, da bo pri Prevcu prišel čas, da naredi dva"

Na enajstem mestu najdemo naslednjega Slovenca Petra Prevca, ki je bil v kvalifikacijah Innsbrucka naš najboljši na devetem mestu, nato pa je bil na tekmi polovično uspešen, kar je na koncu zadostovalo za enajsto mesto. Kot je dejal, mora narediti preklop, prvi mož stroke pa je ob tem dodal: "Morda je pri Petru negotovost, da je sposoben vrhunskih rezultatov. To pride z dobrimi skoki. Na začetku sezone ni skoraj nikoli opravil dobrega skoka na tekmi. Zdaj po enega. Mislim, da bo prišel čas, da bo naredil oba."

Peter Prevc na trenutke kaže prave skoke. Foto: Sportida

Prijetno preseneča tudi Cene Prevc, ki je na turneji naš tretji najboljši skakalec. Tudi on na trenutke pokaže odlične predstave, ki pa jih še ne krona nato na tekmah. In dobri dosežki pozitivno vplivajo na razpoloženje skakalcev, zato so optimistični pred Bischofshofnom, kjer bodo v torek kvalifikacije in dan pozneje še tekma, ki bo dala dokončen odgovor, kdo bo prejel zlatega orla.

Manjkala je pika na i, kot so jo postavili v Innsbrucku

"Vrhunski rezultati so vedno dobrodošli. Lažje je za ekipo. Posledično je boljše vzdušje, fantje pridobijo na samozavesti. Tudi prej je bilo vzdušje dobro. Manjkala je pika na i, zato je bil prisoten kanček dvoma. Morda bo zdaj lažje, saj se bodo lahko zavedali, da so sposobni skakati dobro. Ohraniti moramo rdečo nit in delati dobre skoke," izpostavlja mladi trener.

Trener Robert Hrgota želi, da fantje ohranijo rdečo nit. Foto: Sportida

Z dobrim skakanjem v Bischofshofnu bi lahko Lanišek tudi pridobil kakšno mesto, a mu prav tako za ovratnik dihajo tekmeci. Od petega Markusa Eisenbichlerja denimo zaostaja 6,1 točke, četrti Karl Geiger pa ima že prednost 14,8 točke.

"Vse je mogoče, osredotočenost mora imeti na izvedbi samega skoka. To je najpomembnejše," poudarja Hrgota.

"Tudi Granerud je le človek"

Pred prihodom v Avstrijo, kjer skakalci opravijo drugi del novoletne turneje, sta imela najboljše izhodišče Halvor Egner Granerud in Geiger, vendar je Innsbruck naredil selekcijo in po slabšem prvem skoku sta v hipu praktično že izgubila možnost končnega zmagoslavja. Stoch je zdaj na prvem mestu. Pred rojakom Dawidom Kubackim, ki je bil junak turneje lani, ima že lepe 15,2 točke naskoka. Verjetno bi se moralo zgoditi nekaj nepredvidljivega, da Stoch še tretjič v karieri ne bi osvojil prestižnega zlatega orla.

Halvor Egner Granerud je v Innsbrucku zapravil možnost osvojitve zlatega orla. Foto: Sportida

"Novoletna turneja je poglavje zase. Tudi Granerud je le človek. Lahko imaš slabši skok, dobre pogoje, dober skok, slabše pogoje ... Innsbruck je bila vedno skakalnica, na kateri so se delale razlike. Ima pa še eno možnost. Svojega jokerja je porabil. Popravni izpit ima v Bischofshofnu. Sam sem osredotočen na svoje fante in kako bodo oni tam skakali," se je še teme Norvežana, ki je sicer vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, dotaknil Hrgota.