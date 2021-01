Anže Lanišek se na Poljskem počuti dobro. V pretekli sezoni je v Wisli prvič v karieri skočil na zmagovalni oder, potem ko je bil drugi. V tej je bil v istem skakalnem središču po prvi seriji celo vodilni, a nato padel na šesto mesto. Na stopničkah je bil še v Engelbergu (tretji) in Innsbrucku na novoletni turneji (drugi), nato je prišlo do spodrsljaja v Bischofshofnu, kjer se sploh ni uvrstil na tekmo in odlična skupna uvrstitev na turneji je splavala po vodi. A je skakalec SSK Mengeš pokazal, da se razvija v vrhunskega skakalca in hitro pozabil na slabe trenutke ter po dveh tednih v Zakopanah spet krojil sam vrh. Od premierne zmage je bil oddaljen le streljaj - 2,3 točke. Ta pa je vedno bila njegov cilj.

Lanišek je iz sobote na nedeljo naredil preskok. Po prvi seriji je vodil, v drugo prav tako skočil odlično, ob ekstremni daljavi pa doskočil nekoliko slabše, kar ga je stalo zmago. Predvsem je bilo pomembno, da je zdržal pritisk, kar je dober kapital. In ob takšnem skakanju bo tudi zmaga prišla. Foto: Sportida Kakšno veselje vam je prineslo nedeljsko skakanje in posledično drugo mesto v Zakopanah?

Zelo sem bil vesel. Preprosto v soboto nisem delal skokov, kot jih znam. Obremenjeval sem se z vetrom, z vsem, samo s skoki ne. Tega sem imel dovolj. Rekel sem si, da se moram osredotočiti nase in opraviti tisto, kar najbolj znam. Uspelo mi je.

Ko ste v drugi seriji kot vodilni pristali, ste mislili, da bo dovolj za zmago?

Mislil sem, da bo. Da sem šel malce čez zeleno črto. Ker je padlo toliko snega, je bilo nekoliko več snega povsem spodaj. Vedel sem, da bo šlo na tesno. Nimaš kaj, to je šport. Enkrat izgubiš, drugič dobiš.

Ta dosežek ima za vas verjetno dvojno težo, saj ste zlasti sebi in vsem ljubiteljem skokov pokazali, da postajate psihološko vse bolj zreli. Izkušnjo iz Bischofshofna ste hitro pozabili.

Najbolj je dobrodošlo, da sem sebe prepričal, da zmorem. Zelo pomembno je, da skušam stopnjevati skoke. Super občutek je, ko veš, da še znaš. Da ni panike ...

V Zakopanah je zmagal Marius Lindvik, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala Anže Lanišek in Robert Johannson. Foto: Sportida Ali vas je na prejšnji postojanki v Titisee-Nuestadtu še kaj obremenjevalo, da se niste uvrstili med najboljših deset?

Malce me je. Še vedno znam skakati. Premalo sem bil prepričan o sebi, da bi lahko dosegel več, kot sem. Zato sem zelo vesel, da mi je to uspelo v Zakopanah.

Pomembno je tudi, da ste zdržali pritisk vodilnega po prvi seriji in tudi v drugo skočili daleč, kar je dober kapital za vnaprej. V tej sezoni ste namreč že bili prvi po prvi seriji v Wisli, nato pa pristali na šestem mestu.

Že lani v Lahtiju, ko sem bil zadnji na ekipni tekmi, sem se malce ustrašil in sem naredil varen skok. V Wisli sem bil nezadovoljen. Forma ni bila na tako visoki ravni, kot sem skočil v prvi seriji. Morda sem se malce ustrašil prvega mesta po prvi seriji. Včeraj je bilo pomembno, da sem poskusil zdržati pritisk in da ni bilo pretresov.

Nekako vse bolj "diši" po vaši zmagi. V tej sezoni ste bili že dvakrat drugi, enkrat tretji.

Zmaga je vedno želja, cilj. Ne bom prehiteval dogodkov. Počasi bom stopnjeval, gradil na samozavesti, šel s treninga na trening, s tekme na tekmo.