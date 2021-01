Presrečni Lanišek imel dovolj vsega in naredil, kar je moral narediti

Vsaka izkušnja je dobrodošla in če se iz nje kaj naučiš, je zadovoljstvo toliko večje. Tega se dobro zaveda Anže Lanišek, ki je v Zakopanah dokazal, da se ne ustraši izziva. Po prvi seriji je vodil, nato tudi v drugo skočil odlično, a ob ekstremni daljavi doskočil nekoliko slabše, kljub vsemu pa osvojil izvrstno drugo mesto. Predvsem je pomembno, da je spodrsljaj v Bischofshofnu zdaj že za njim. A ni bil le Lanišek, ki je imel razlog za zadovoljstvo – odlično sta nastopila tudi Domen Prevc (8.) in Tilen Bartol (12.).

Poljska očitno Anžetu Lanišku zelo dobro leži in se v tej državi počuti domače. Pred dobrim letom je v Wisli skočil do premiernih stopničk, potem ko se je razveselil drugega mesta. V tej sezoni je bil prav tako na dobri poti, da v tem poljskem skakalnem središču stopi na oder za zmagovalce, potem ko je po prvi seriji vodil, a na koncu zasedel šesto mesto.

Vsaka tovrstna izkušnja je dobrodošla za nadaljnjo pot. Drugič je bil v takšnem položaju v drugem poljskem kraju Zakopanah. Na nedeljski izjemno izenačeni posamični tekmi je po prvi seriji spet gledal tekmece z viška. Izziva se ni ustrašil, skočil tudi v drugo odlično, na koncu pa trepetal za zmago. S 143,5 metra je skočil dva metra manj od Mariusa Lindvika, ki je po prvi seriji zaostajal za pičle 1,3 točke. Oba sta imela pri dolgi daljavi težave pri doskoku. Svojega skoka je bil slovenski orel vidno vesel, na koncu pa trepetal, kaj bo pokazal semafor. Ob njegovem imenu se je izpisalo drugo mesto, vsega 2,3 točke ga je ločilo od zgodovinske zmage.

Mislil je, da bo dovolj za premierno zmago

"Zelo sem bil vesel. Enostavno včeraj nisem delal skokov, ki jih znam. Obremenjeval sem se z vetrom, vsem, samo s skoki ne. Tega sem imel dovolj. Rekel sem si, da se moram osredotočiti nase in opraviti tisto, kar najbolj znam. Uspelo mi je," je bil presrečen Lanišek, ki je ob doskoku z gesto pokazal, kako vesel je bil svojega nastopa.

Foto: Sportida

Ob doskoku je mislil, da bo dovolj za zgodovinsko zmago, a je bil na koncu kljub temu zelo vesel drugega mesta, pa čeprav se mu je premierna zmaga izmuznila iz rok: "Mislil sem, da bo dovolj. Da sem šel malce čez zeleno črto. Ker je padlo toliko snega, je bilo nekoliko več snega povsem spodaj. Vedel sem, da bo šlo na tesno. Nimaš kaj, to je šport. Enkrat izgubiš, drugič dobiš."

Spodrsljaj v Bischofshofnu je pozabljen

Za Laniška so to tretje stopničke v sezoni, potem ko je bil v Engelbergu tretji in Innsbrucku drugi. Predvsem je skakanje v Zakopanah pomembno z drugega vidika in imajo njegovi skoki dvojno težo. Po spodrsljaju na zadnji postojanki prestižne novoletne turneje, kjer je v kvalifikacijah ostal brez tekme in odlične končne uvrstitve – pred Bischofshofnom je bil šesti -, se je hitro dvignil.

Za Anžeta Laniška so to tretje stopničke v sezoni, z drugim mestom pa se je v skupnem seštevku svetovnega pokala prebil na šesto mesto. Foto: Sportida

Če je v Titisee-Nuestadtu še skakal nekoliko bolj trdo, kar je potrdil tudi glavni trener Robert Hrgota, je član SSK Mengeš že na naslednjem prizorišču na Poljskem pokazal, da je s psihološkega vidika zelo napredoval. Umiril je glavo in spet pokazal prave skoke, ko je bilo najbolj potrebno.

Sprememba obrodila sadove

Domen Prevc se je prebudil in takšnega Domna reprezentanca potrebuje, poudarja glavni trener Robert Hrgota. Foto: Sportida "Po včerajšnjem povprečnem dnevu so danes določeni fantje naredili svoje. Predvsem Anže je naredil klik, spremembo, za katero smo se odločili po sobotni tekmi oziroma danes pred poskusno serijo. Uspelo je. Poskusni skok je bil odličen, zato sem bil pri njem pomirjen za tekmo, da bo ciljal za visoka mesta. Odličen drugi je bil. Morda bi moral zahtevati nižji nalet, a je, kar je," je po tekmi povedal Hrgota.

Z drugim mestom se je povzpel tudi na skupni lestvici svetovnega pokala, na kateri zaseda šesto mesto in za četrtim Dawidom Kubackim zaostaja le dvajset točk.

A ni bil le Lanišek tisti, ki je dvignil adrenalin med slovenskimi ljubitelji skokov. Domen Prevc je po dolgem času sestavil dva odlična skoka, kar se je odražalo tudi v rezultatskem smislu. Razveselil se je osmega mesta in uvrstitve med najboljšo deseterico. Pred skoraj enim letom mu je to nazadnje uspelo, ko je bil na letalnici na Kulmu peti.

"Domen Prevc končno nabrusil samega sebe"

Zadovoljstvo na obrazu je imel tudi Tilen Bartol. Tretjič v sezoni je skočil do točk svetovnega pokala, a tokrat krepko nadgradil prejšnji uvrstitvi. Dvanajsto mesto in dobra skoka mu bosta dala zagotovo zagon za nadaljevanje sezone. Zlasti drugi, ki je bil dolg 140 metrov, z njim pa je pridobil kar 11 mest (5. rezultat druge serije).

Do točk sta skočil še Žiga Jelar (22.) in Cene Prevc (24.), skok pa se je ponesrečil Petru Prevcu, ki je zaradi slabšega doskoka za vsega 0,1 točke izgubil mesto med finalisti, medtem ko je bil Bor Pavlovčič tokrat preskromen.

Peter Prevc se ta vikend ni ujel s skakalnico v Zakopanah. Foto: Sportida

"Domen je presenetil. Končno je malce nabrusil samega sebe. Prvi skok je bil odličen, drugi ne povsem. Če mu noga špila, ga daleč nese. Takega Domna potrebujemo. Pohvalil bi Tilna. Končno! Drugi skok je bil izvrsten in če imaš ob tem še dobre pogoje, lahko napreduješ. Napredek je naredil tudi Žiga. Ni bil daleč od najboljših petnajst. Manjka mu le sproščenost. Morda je Cene ponovno pregorel v želji. Narediti bo moral spremembo. Peter Prevc se ta vikend s skakalnico nekako ni mogel ujeti. Doskok ga je stal točk. S slabim skokom in normalni doskokom bi bil okoli 25. mesta, kar je sprejemljivo, z dobrim pa je sposoben skočiti med deset," se je preostalih še dotaknil prvi mož stroke v slovenski reprezentanci.