Anže Lanišek na Poljskem poskrbel za nove stopničke

Zmagovalec posamične preizkušnje v Zakopanah je Norvežan Marius Lindvik, ki je za 2,3 točke prehitel Anžeta Laniška in Slovencu preprečil slavje premierne zmage v svetovnem pokalu. Na tretjem mestu je končal še en Norvežan Robert Johansson. Do točk še štirje Slovenci.

Slovenski skakalni tabor ima po nedeljski posamični preizkušnji v Zakopanah znova razloge za zadovoljstvo. Najboljši slovenski skakalec zime Anže Lanišek je še tretjič v tej sezoni (po tretjem mestu v Engelbergu in drugem v Innsbrucku) skočil na zmagovalni oder. 24-letnik je po prvi seriji, podobno kot v Wisli, vodil, napadal premierno zmago v svetovnem pokalu, na koncu pa zaostal le za Norvežanom Mariusom Lindvikom.

Viking je po polovici tekme zasedal drugo mesto, za Laniškom je zaostajal 1,3 točke, v finalu pa po daljavi dneva (145,5 metra) ugnal slovenskega skakalca. Lanišek je pristal pri 143,5 metrih, doskok, podobno kot pri Lindviku, ni bil najboljši, tako da je izgubil pomembne točke in za 2,3 točke zaostal za Norvežanom. Na tretjem mestu je končal Lindvikov rojak Robert Johansson, ki je zadržal pozicijo iz prve serije.

Granerud zanesljivo v vodstvu, Lanišek šesti V vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala ostaja Halvor Egner Granerud, ki je tokrat zasedel šele 23. mesto. Nanj je z desetega padel po slabem finalnem skoku. Norvežan je do zdaj zbral 956 točk, 240 več kot drugi Nemec Markus Eisenbichler (716). Sledijo trije Poljaki, Kamil Stoch (646), David Kubacki (489) in Piotr Žyla (469). Le točko za tem je Lanišek (468), za njim pa Lindvik (437).

Domen Prevc je z osmim mestom vknjižil najboljši rezultat sezone. Foto: Vid Ponikvar

Domen Prevc in Bartol do rezultata sezone

Zadovoljni so s prikazanim lahko tudi nekateri drugi slovenski skakalci. Domen Prevc je po polovici zasedal sedmo mesto, na koncu pa si je skupaj z Markusom Eisenbichlerjem razdelil osmo mesto. To je njegov najboljši rezultat v tej sezoni.

Tilen Bartol je v finalu pridobil 11 mest in končal kot 12. Foto: Sportida Do izida sezone je prišel tudi Tilen Bartol. Slednji je po prvi seriji držal 23. mesto, nato pa z odličnim finalnim skokom, dolgim 140 metrov, pridobil 11 mest in končal kot 12.

Do točk sta prišla še Žiga Jelar z 22. mestom in 15. po prvi seriji Cene Prevc, ki je v finalu nazadoval na 24. mesto.

Petru Prevcu doskok odnesel finale

Peter Prevc je po ponesrečenem doskoku za desetinko zgrešil finale. Foto: Sportida Premalo točk za finale sta zbrala dva od sedmih varovancev Roberta Hrgote. Peter Prevc je sicer skočil 126,5 metra, a po doskoku skoraj padel, prejel nizke ocene in končal na nehvaležnem 31. mestu, zgolj desetinko za finalom. Bor Pavlovčič je bil po skoku, dolgem 120,5 metra, 41.

Selitev na Finsko

Karavana svetovnega pokala se seli na Finsko, kjer bosta v Lahtiju prihodnji konec tedna na sporedu ekipna in posamična preizkušnja.