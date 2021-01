"Šok terapija je udarila v negativno smer"

Izkupiček slovenskih skakalcev v Titisee-Neustadtu je bil povprečen oziroma podpovprečen. Le Anže Lanišek in Peter Prevc sta se obakrat uvrstila med dobitnike točke, v nedeljo pa se jima je priključil še Žiga Jelar. Tako je bil sobotni najboljši slovenski dosežek dvanajsto mesto Laniška, Prevc pa je bil v nedeljo na trinajstem mestu najvišje uvrščeni slovenski skakalec.

Na nedeljski tekmi v Titisee-Neustadtu je po prvi seriji dobro kazalo, da bi se popravil vtis s sobotne preizkušnje, a Anžetu Lanišku (9. mesto po prvi seriji) in Petru Prevcu (11. po prvi seriji) ni uspel preskok, s katerim bi si na obraz narisala zadovoljstvo.

Po prvi seriji je bila lepa priložnost, da bi bila oba med deset. Anže bi mogoče s svojim pravim skokom celo kandidiral za uvrstitev med šest. Oba sta na odskočnem pomolu naredila manjšo napako. Glede na širok vrh hitro padeš nekaj mest nazaj. Glavo gor. Oba sta iz mesa in kože. V nedeljo sta naredila malce slabše skoke kot dan prej, a se pri njima raven skokov stopnjuje in me zanju ne skrbi. Sploh pri Petru je bilo dobrodošlo, da je v Neustadtu po dolgem času prišel med petnajst, kar mu v prejšnjih sezonah ni uspelo. Peter je blizu. Manjka pika na i za top 10 in še za višje uvrstitve.

Pri Anžetu Lanišku je Bischofshofen pustil nekaj posledic. Foto: Gulliver/Getty Images Ali mislite, da je pri Lanišku Bischofshofen, kjer se mu ni uspelo uvrstiti na tekmo, pustil kaj posledic?

Malce je. Tehnično skoki niso bili tako napačni. Trdota je bila prisotna, manjkala mu je mehkoba. Bilo je malce več izsiljevanja. Razumljivo je, da takšna napaka v Bischofshofnu pusti določene posledice. Tudi zanj me ne skrbi.

Ostalim v Nemčiji ni steklo, nekoliko se je približal Žiga Jelar, ki je bil v nedeljo naš tretji dobitnik točk svetovnega pokala.

Do Bischofshofna je bilo super. Zgleda, da je pri ostalih ta šok terapija udarila v negativno smer. Potem je tu še segment dolge turneje. Pojavile so se napake, ki se sicer ne. Nekaj dela nas čaka, da popravimo stvari. Lahko je zelo blizu, da bo šlo navzgor. Tako, kot je šlo dol. Jelar je bil v soboto slab, a je naredil v nedeljo napredek. Pri njemu bo šlo gor. Mogoče se bo moral Cene (Cene Prevc, op. a.) umiriti. Glavo bo moral dati nazaj na svoja ramena. Tilen (Tilen Bartol, op. a.) je bolje odskakal, malce je imel smole s pogoji. Trije so relativni, trije morajo popraviti. Priključil se bo Bor Pavlovčič. Verjamem, da lahko sestavimo močno ekipo za moštveno preizkušnjo v Zakopanah.

Peter Prevc še čaka, kdaj se mu bo poklopilo na tekmi. Foto: Sportida Kaj pa Domen Prevc? Videti je, da je povsem padel v formi.

Morda je ta trenutek z energetskega vidika malce prazen. Morda mora napolniti baterije, se vrniti na osnove pri izvedbi skoka. Morda preveč izsiljuje rezultate. Potem to pride na površje v nepravem času. Kot je bilo zdaj. Kakšne stvari bo treba popraviti, da bi bil pravi do svetovnega prvenstva. Da bi bil močan člen.

Ali mu boste namenili tekmovalni premor in bo treniral doma ali bo nadaljeval s svetovnim pokalom?

Vzel si bom čas in se odločil, kaj naj z njim naredimo. Kaj bi bilo smiselno, ali naj ostane ali se pripravi.

Kdo bi bil lahko rezerva potem za naslednjo postojanko v Zakopanah, če Domen Prevc ne bi odpotoval? Morda lahko tudi Timi Zajc?

Tu je malce težje. Timi bo ta teden treniral nazaj z nami. Pripravili smo mu program. Zelo dobro sodeluje. Na zelo dobri poti smo. Zanj je bolje, da naredi štirinajstdnevno pripravo, ki smo mu jo zastavili. V roku 14 dni bo lahko spet pripravljen za svetovni pokal in morebitne dobre uvrstitve. Zanj je pomembno, da se pripravi na drugi del sezone. Da ne bi hiteli. Računam, da bi bil za Willingen pripravljen.

Vrnitev Timija Zajca v svetovni pokal je načrtovana za konec januarja v Willingenu. Foto: Vid Ponikvar Naslednja postojanka so poljske Zakopane, kjer se ponavadi naši skakalci dobro znajdejo. Bi lahko tam doživeli zasuk v pravo smer?

Na zgodovino se ne bom zanašal. Lani smo bili ekipno denimo tretji, drug dan pa povsem povprečni na posamični tekmi. Peter Prevc je bil deseti, ostali bolj slabi. Vrniti se moramo na osnove, paziti na tehniko skakanja. Potem pridejo rezultati sami od sebe.

Če gledamo razvrstitev na zadnjih tekmah, so bili v ospredju Norvežani in Poljaki. Kje vidite, da je njihova prednost?

V soboto so bili štirje Poljaki med pet, v nedeljo se je Kamil Stoch komaj uvrstil v finale. Norvežani imajo Graneruda (Halvor Egner Granerud, op. a.) in Lindvika (Markus Lindvik, op. a.), v nedeljo pa se je priključil Tande (Daniel Andre Tande, op. a.), ki v soboto sploh ni prišel v finale. Vetrovni pogoji so v Neustadtu kar igrali vlogo. Poljaki so se na krilih Kamilove zmage na turneji in dejstva, da so dobili drugo priložnost za nastop na turneji (pred začetkom je kazalo, da bodo zaradi pozitivnega covid-19 testa ostali brez prve tekme v Oberstdorfu, op. a.), dvignili. Dobili so drugo priložnost, ki se drugače ne ponudi. Zgrabili so jo z obema rokama in dobili orla. Ko si sproščen, je lažje. V našem športu je sproščenost toliko bolj pomembna. Vse ostalo potem lažje narediš. Norvežani so tudi na visoki ravni. Tande niha in mu enkrat uspe, drugič ne. Kot pri našem Petru. V nedeljo mu je uspelo in bil na stopničkah. Verjamem, da se bo tudi Petru to zgodilo. Ta trenutek sta obe ekipi najmočnejši. Razen Poljakov in Norvežanov smo ostali bolj tam tam, odvisno od dnevne forme.