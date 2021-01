Peter Prevc najboljši Slovenec, Lanišek izgubil stik z deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev v Titisee-Neustadtu je bil na trinajstem mestu naš najboljši Peter Prevc. Anže Lanišek je v drugi seriji pokvaril uvrstitev in izgubil stik z najboljšo deseterico. Do točk je skočil še Žiga Jelar, ostali Slovenci so bili preskromni. Zmagovalec je postal vodilni v skupnem seštevku Norvežan Halvor Egner Granerud.