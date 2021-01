Stoch obdržal formo z novoletne turneje, do točk le dva Slovenca

Skakalci so se po novoletni turneji ta konec tedna preselili v nemški Titisee-Neustadt, kjer so se danes pomerili na tekmi svetovnega pokala. Najbolje se je odrezal zmagovalec novoletne turneje Poljak Kamil Stoch (281,6 točke), ki je bil po prvi seriji na drugem mestu. Drugo mesto je osvojil Norvežan Halvor Egner Granerund (277,6), tretji je bil Poljak Piotr Zyla (270,8). Točk sta se veselila dva Slovenca, Anže Lanišek je bil dvanajsti, Peter Prevc pa 21.

Poljak Kamil Stoch je dobil prvo tekmo po koncu novoletne turneje. Stoch je po prvi seriji zasedal drugo mesto, v finalu pa je skočil na prvo mesto. To je njegova 39. zmaga v karieri, s čimer se je izenačil s slovitim rojakom Adamom Malyszem. S tretjega mesta po prvi seriji je na drugo skočil Norvežan in vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerund, s četrtega na tretje mesto pa se je prebil Poljak Piotr Zyla. Dawid Kubacki, ki je vodil po polovici preizkušnje, je v finalu nazadoval na sedmo mesto.

Poljak Kamil Stoch je dobil tudi prvo tekmo po koncu novoletne turneje. Foto: Reuters

Slovensko čast rešila Lanišek in Peter Prevc

Točke sta osvojila le dva Slovenca. Anže Lanišek je v finalu pridobil tri mesta in je preizkušnjo končal kot 12., Peter Prevc pa je osvojil 21. mesto. Lanišek v skupnem seštevku svetovnega pokala ostaja šesti, najstarejši od bratov Prevc pa je že desetič v sezoni osvojil točke in še vedno napreduje na večni lestvici svetovnega pokala, kjer je letos že presegel mejo 9000 točk in je med najboljšo deseterico.

Brez finalnega nastopa je ostala četverica slovenskih orlov. Tilen Bartol je pristal pri 131 metrih in bil 34., Cene Prevc je zmogel 122,5 metra in končal kot 37. Žiga Jelar je bil 39. in skočil 121 metrov. Domen Prevc pa je s 148 metri še vedno rekorder skakalnice, a je daleč od nekdanje forme. Skok 123,5 metrov je pomenil 40. mesto.

Robert Hrgota je prepričan, da morajo v slovenskem taboru storiti korak naprej. Foto: Sportida

"Težka tekma. Z izjemo Anžeta in Petra, ki sta predvsem v finalu opravila dva zelo solidna skoka, morda nista imela veliko sreče z vremenskimi pogoji, saj je bila danes kar vetrovna loterija, za druge štiri fante težko rečem, da so imeli smolo. Bolj kot to, so opravili slabše skoke in imamo nekaj stvari, ki jih moramo popraviti do jutri. Mislim pa, da so v enem dnevu sposobni narediti korak naprej," je po tekmi povedal glavni trener Robert Hrgota.

V nedeljo bo v Titisee-Neustadtu še ena tekma.

Titisee-Neustadt, 2. serija:

Svetovni pokal, skupno:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 848 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 634

3. Kamil Stoch (Pol) 608

4. Piotr Žyla (Pol) 454

5. Dawid Kubacki (Pol) 433

6. Anže Lanišek (Slo) 372

7. Karl Geiger (Nem) 367

8. Robert Johansson (Nor) 364

9. Yukiya Sato (Jap) 294

10. Marius Lindvik (Nor) 292

...

19. Peter Prevc (Slo) 144

20. Bor Pavlovčič (Slo) 137

27. Žiga Jelar (Slo) 82

39. Cene Prevc (Slo) 48

40. Timi Zajc (Slo) 43

42. Domen Prevc (Slo) 37

51. Anže Semenič (Slo) 17

. Tilen Bartol (Slo) 17

1. serija: