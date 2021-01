Namesto kvalifikacij le prolog, saj je v Titisee-Neustadtu le 50 skakalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karavana svetovnega pokala smučarjev skakalcev se je iz Bischofshofna hitro preselila na naslednje prizorišče, v nemški Titisee-Neustadt. Kvalifikacij v petek ni bilo, saj se je na tekmo prijavilo le 50 skakalcev, ti so tako pred sobotno tekmo opravili le prolog. Od šesterice Slovencev je bil na ogrevanju najboljši Anže Lanišek.

Namesto kvalifikacijske serije so organizatorji v petek izpeljali prolog, ki ga je s 140 metri in 156,2 točke dobil Norvežan Halvor Egner Granerud pred Poljakom Dawidom Kubackim, ki je skočil 139 metrov, zbral pa je 150,4 točke, tretji je bil še en Norvežan, Marius Lindvik, s 141 metri in 149,1 točke.

Med Slovenci spet najboljši Lanišek

Najboljši od šesterice Slovencev je bil Anže Lanišek na 17. mestu, zbral je 130,5 točke za 130 metrov dolg skok. Peter Prevc je za enako daljavo dobil 128,9 točke in je imel 20. oceno, sledila sta Žiga Jelar s 122 in Cene Prevc s 121 metri na 35. in 37. mestu, Domen Prevc je imel s 121 metri 39. oceno, Tilen Bartol pa je skočil 116,5 metra, kar je bilo dovolj za 46. mesto.

Na treningih najdlje Stekala in Eisenbichler

Pred prologom so skakalci opravili dve seriji uradnega treninga. V prvi seriji je kar 146 metrov skočil Poljak Andrzej Stekala, Lanišek je imel s 125 metri 14. oceno, Peter pa s 128,5 metra 19. V drugi seriji je bil s 143 metri najboljši Markus Eisenbichler, Lanišek je s 134 metri zasedel 14. mesto.

Jutrišnja tekma se bo začela ob 16. uri.

