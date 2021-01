Junak prestižne turneje Kranjsko Goro z razlogom nosi v srcu

Za Kamila Stocha in njegove poljske sotekmovalce se letošnja novoletna turneja ni začela po željah. Kazalo je že, da bodo morali izpustiti prvo tekmo v Oberstdorfu, ker so pri enem od skakalcev na testu za koronavirus prejeli pozitiven izvid. Toda Poljaki so vztrajali in še dvakrat opravili test, oba sta bila tokrat negativna, zato jim je organizator prižgal zeleno luč za nastop na turneji.

Že takoj na prvi tekmi je Stoch z uvrstitvijo na drugo mesto dal vedeti, da ga zanima zlati orel. V Garmisch-Partenkirchnu je bil nato četrti in prišel na avstrijski del turneje z rahlim zaostankom za vodilnim Halvorjem Egnerjem Granerudom.

Toda v Innsbrucku je dal vsem tekmecem vedeti, da misli resno - konkurenco je premagal z lepo prednostjo, najbolj pa se mu je približal naš Anže Lanišek. Nadvlado je nadaljeval tudi v Bischofshofnu in še drugič zapored zmagal ter se okronal za kralja turneje.

To je njegov tretji uspeh, prav poseben pa je bil drugi, ko mu je na prestižni turneji uspel poker štirih zmag. Takrat je kot prvi ponovil podvig Svena Hannawalda, leto pozneje pa je identična serija uspela še Japoncu Rjojuju Kobajašiju.

Lovorika ob lovoriki

Poljak zbira lovorike kot po tekočem traku. Začel jih je leta 2013, ko je na nordijskem svetovnem prvenstvu med drugim postal dobitnik zlate medalje. Leto dni pozneje je na olimpijskih igrah kar dvakrat stopil na vrh, v tisti sezoni pa je osvojil tudi veliki kristalni globus v svetovnem pokalu.

Uspeha se je veselil z moštvenimi kolegi, a žal brez gledalcev, ki zaradi koronavirusa ne morejo priti na športna prizorišča. Foto: Guliverimage

Do zlate medalje je skočil leta 2017 družno z reprezentančnimi kolegi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju. Leto pozneje je na olimpijskih igrah v Pjongčangu še tretjič v karieri osvojil zlato posamično medaljo, ki ji je dodal ekipni bron. Prav tako je dočakal medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih. V Oberstdorfu 2018 je bil srebrn in ekipno bronast - in tudi letos v Planici je bil z ekipo osvojil bron. V bogato zbirko je dodal še srebrno medaljo z nordijskega svetovnega prvenstva v Seefeldu na manjši napravi.

Evforija na Poljskem je ta trenutek na vrhuncu. Tako kot so pred leti po rokah nosili Adama Malysza, ki zdaj opravlja funkcijo direktorja reprezentance, tako zdaj čislajo svojega ljubljenca Stocha.

S tem dosežkom je prišel v družbo Bjorna Wirkole in Helmuta Recknagla, ki sta turnejo osvojila trikrat. Pred njim sta zdaj še Jens Weissflog s štirimi in Janne Ahonen s petimi lovorikami.

Skakalci, ki so novoletno turnejo osvojili trikrat Bjørn Wirkola (osvojil jo je celo trikrat zapored)

Helmut Recknagel

Kamil Stoch

Z Damjanom po Ljubljani, pohvali se lahko tudi z izobrazbo

Vrhunski športniki prav veliko časa za druge dejavnosti zaradi treningov in tekmovanj pravzaprav nimajo. A to ni oviralo Stocha, da pred leti ne bi diplomiral na fakulteti za šport, kar je skakalskega silaka naredilo še nekoliko večjega. Študij je z vrhunskim športom namreč težko uskladiti.

Z Jernejem Damjanom sta prijatelja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uspehu poljskega skakalca se je jasno priklonil tudi Jernej Damjan, ki je tudi sicer Stochov prijatelj. Eno leto po Planici je bil namreč celo pri njem na obisku in ta vez je trdna še danes. Z zdajšnjo ženo sta si ogledala Ljubljano, poseben spomin pa imata zlasti na Kranjsko Goro.

Kranjska Gora je zanj poseben kraj, saj je ženo Ewo tam ...

Idilično gorenjsko smučarsko središče je s posebnimi črkami zapisano v srci obeh zaljubljencev - prav v Sloveniji sta naredila poseben korak v življenju. Kamil je svojo zdajšnjo ženo Ewo za roko zaprosil namreč prav v Kranjski Gori.

Foto: Reuters

"To je kraj, ki si ga bom za vedno zapomnil in kamor se rad vračam,'' je že pred časom za Sportal dejal Stoch, ki se je nato oženil na domačih tleh.

Z uspehom na turneji je Poljak postal nevaren tekmec za odličja na februarskem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu - in s takšnim skakanjem si lahko obeta, da mu bodo okoli vratu nadeli še kakšno.