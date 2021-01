Stoch še tretjič kralj turneje, Prevcu se je smejalo po prvi seriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski skakalec Kamil Stoch je z zmago v Bischofshofnu storil vse potrebno, da si je še tretjič v karieri nadel krono za najboljšega na prestižni novoletni turneji in visoko v zrak dvignil svojega zlatega orla. Ob odsotnosti Anžeta Laniška je bil najboljši slovenski mož Peter Prevc. Po prvi seriji je bil osmi, na koncu se je moral zadovoljiti z 12. mestom - skupno je deveti skakalec turneje. Med dobitnike točk se je zavihtel še Žiga Jelar, ki je pristal na na 27. mestu.

Bischofshofen, 2. serija

Žiga Jelar je v drugi seriji skočil kot prvi od dveh Slovencev in pristal pri 122,5 metra, kar je bilo manj kot pri prvem skoku in je zadoščalo za 27. mesto. Peter Prevc je bil po prvi seriji odličen osmi, v drugo pa je s 133,5 metra nekaj izgubil in tekmo končal na 12. mestu.

"Današnji prvi skok mi je uspel po načrtu, drugi ne. Nazadoval sem. Če bi v drugo izvedel vrhunski skok, bi prišel med prvih deset. Tako bi bilo pol češnje na vrhu. Zadovoljen sem z napredkom, rezultati pa še niso takšni, ki bi jih lahko dosegal in bi bil z njimi zadovoljen," je za nacionalno televizijo dejal najstarejši Prevc.

Kamil Stoch je še tretjič v karieri osvojil zlatega orla na prestižni novoletni turneji. Foto: Sportida

V boju za zlatega orla je trener Norvežanov Alexander Stöckl tvegal in Halvorja Egnerja Graneruda v prvi seriji spustil za zaletno mesto niže, a se manever ni splačal, saj Granerud ni preskočil oznake za 134 metrov, da bi dobil dodatne točke. Zato pa se je spet izkazal Kamil Stoch, ki je pristal pri kar 139 metrih, veliko zmago pa potrdil v drugi seriji s 140 metrov dolgim skokom. Tako je še tretjič v karieri osvojil zlatega orla.

"Vse je šlo v pravo smer. Skakal sem odlično, zabaval sem se. To je velika nagrada za delo, ki sem ga vložil. Vsi smo se dobro odrezali. Hvaležen sem vsej ekipi za podporo," je bil presrečen Poljak.

Od slovenskih skakalcev je najviše v razvrstitvi turneje Peter Prevc na devetem mestu. Med deseterico bi zagotovo imeli dva tekmovalca, če Anže Lanišek v kvalifikacijah ne bi storil napake, potem ko je v Bischofshofen pripotoval kot šesti najboljši. Na koncu je padel na 23. mesto. Dve mesti za njim je bil Jelar, mesto za njim pa Cene Prevc, ki se je spogledoval z najboljšo petnajsterico, a je bil v kvalifikacijah zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran.

Razvrstitev ob koncu turneje

Mesto Skakalec Točke 1. STOCH, Kamil 1110,6 2. GEIGER, Karl 1062,5 3. KUBACKI, Dawid 1057,8 4. GRANERUD, Halvor Egner 1057,4 5. ŻYŁA, Piotr 1037,2 6. STĘKAŁA, Andrzej 1032,5 . KOBAYASHI, Ryoyu 1032,5 8. KRAFT, Stefan 1019,1 9. PREVC, Peter 1018 10. HUBER, Daniel 1014,7

Kaj se je dogajalo v prvi seriji

Pogled na lestvico najboljših na novoletni turneji pred zadnjo tekmo v Bischofshofnu je bil za slovensko reprezentanco lep, saj smo na šestem mestu našli Anžeta Laniška, enajstem Petra Prevca in 18. Ceneta Prevca. A kaj, ko je Lanišku spodletelo v torkovih kvalifikacijah in se sploh ni uvrstil na tekmo, Cene pa je bil zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran.

Najboljšo uvrstitev tako lovi Peter Prevc, ki po kvalifikacijah ni bil zadovoljen, saj je zaznamoval šele 40. rezultat, povsem drugače pa je bil razpoložen po prvi seriji. Skočil je 132,5 metra daleč in brez težav premagal legendarnega avstrijskega skakalca Gregorja Schlierenzauerja, ki je bil na koncu celo diskvalificiran, potem ko ni želel na kontrolo opreme.

Kot prvi je od slovenskih skakalcev sicer nastopil Žiga Jelar - v kvalifikacijah je bil na 21. mestu najboljši Slovenec - njegovih 125 metrov pa je bilo premalo, da bi v paru premagal Nemca Constantina Schmida (132 metrov), a je v drugo serijo napredoval kot srečni poraženec.

Domen Prevc ga je polomil, skočil le 119 metrov in pričakovano je moral priznati premoč Alexandru Zniszczolu. Tilen Bartol je skočil 122,5 metra, kar je bilo prav tako premalo, da bi iz dvoboja prišel naprej kot zmagovalec. Keiichi Sato je bil s 131,5 metra prepričljivo boljši.

V boju za zlatega orla je trener Norvežanov Alexander Stöckl tvegal in Halvorja Egnerja Graneruda spustil zaletno mesto niže, a se manever ni splačal, saj Granerud ni preskočil oznake za 134 metrov, da bi dobil dodatne točke. S 133 metri je tako zaostal celo za Petrom Prevcem.

Zato pa se je spet izkazal vodilni Kamil Stoch, ki je pristal pri kar 139 metrih in je na dobri poti, da bi še tretjič v karieri osvojil zlatega orla.

Bischofshofen, 1. serija