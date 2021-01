Slab dan Slovencev: Lanišek po napaki brez tekme, Cene diskvalificiran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec kvalifikacij zadnje postaje 69. novoletne turneje v Bischofshofnu je vodilni v seštevku turneje Kamil Stoch. Na sredini tekmi (16.45) bomo videli le štiri Slovence, najvišje je kvalifikacije končal 21. Žiga Jelar. Anže Lanišek je po napaki končal na 52. mestu in ostal brez nastopa na tekmi. Cene Prevc je sicer skočil dovolj, da bi lahko nastopil na tekmi, a je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Za skakalci so zadnje kvalifikacije novoletne turneje. Najbolje je kvalifikacijski skok opravil vodilni mož turneje Kamil Stoch. Poljak je skočil 138 metrov in za 0,6 oziroma 0,7 točke ugnal Norvežana Roberta Johanssona (137) in vodilnega v svetovnem pokalu Halvorja Egnerja Graneruda, ki na turneji zaseda tretje mesto.

Lanišek zapravil možnost za visoko skupno uvrstitev

V slovenskem taboru s prikazanim ne morejo biti zadovoljni. Glavni trener Robert Hrgota bo v sredo lahko računal na zgolj štiri od šestih skakalcev. Za neprijetno presenečenje je poskrbel Anže Lanišek, ki je pred prihodom na zadnjo postajo turneje zasedal skupno šesto mesto. Tega ne bo nadgradil, saj je v kvalifikacijah po veliki napaki skočil zgolj 108 metrov, zasedel 52. mesto in ostal brez sredine tekme.

Šesti skakalec turneje Anže Lanišek je ostal brez nastopa na sredini tekmi. V kvalifikacijah je končal na 52. mestu. Foto: Guliverimage

"Prejšnja skoka (trening, op. a.) sem bil prezgoden, tako da sem v kvalifikacijah res želel počakati na mizo, pa se je vse skupaj zalomilo, naredil sem napako in končal še tri nadstropja nižje. Gremo naprej. Za nazaj ne morem ničesar spremeniti, lahko pa kaj popravim za naprej," je po ponesrečenem skoku v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Jelar na 21. mestu najboljši Slovenec

Tudi preostali Slovenci niso bili najbolj razpoloženi. Še najbolj je lahko zadovoljen Žiga Jelar, ki je s skokom, dolgim 127 metrov, končal na 21. mestu. V paru se bo pomeril s 30. Constantinom Schmidom.

Domen Prevc (122) je bil 33., v paru ga čaka Aleksander Zniszczol. Tilen Bartol, ki je zamenjal Bora Pavlovčiča, je bil 37., pomeril se bo s Keičijem Satom. Skok se ni posrečil Petru Prevcu, po 120,5 metra je končal na 40. mestu, tako da mu bo v paru nasproti stal Gregor Schlierenzauer. Še najvišje od štirih Slovencev, ki bodo nastopili v sredo, je bil Žiga Jelar na 21. mestu. Foto: Sportida

"S kvalifikacijami sem zadovoljen, glede na to, kaj se je dogajalo na treningu in na zadnjih dveh tekmah. S temi občutki gradim naprej, ne želim prehitevati dogodkov, želim lepo uživati v takšnih skokih," je po kvalifikacijah povedal Jelar.

Tudi Cene bo le gledalec

Tako kot Lanišek bo tudi Cene Prevc sredino dogajanje spremljal kot gledalec. Skočil je sicer dovolj za preboj na tekmo (122), a je bil pozneje zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Po skoku je sprejel odgovornost in priznal napako.

"Žal zelo slab dan za našo ekipo, diskvalifikacija Ceneta, ponesrečen skok Anžeta v kvalifikacijah. Glave gor, jutri imamo štiri fante. Oni bodo jutri pokazali višjo raven in poizkusili novoletno turnejo zaključiti na pozitiven način," se boljše srede nadeja Hrgota.

Tekma se bo začela 16.45. Po njej se bodo preselili v Neustadt, kjer bosta konec tedna na sporedu dve posamični tekmi.

Pari sredine tekme s slovensko udeležbo 21. Žiga Jelar - 30. Constantin Schmid

18. Aleksander Zniszczol - 33. Domen Prevc

14. Keiichi Sato - 37. Tilen Bartol

11. Gregor Schlierenzauer - 40. Peter Prevc

V skupnem seštevku turneje v vodstvu Stoch

V boju za skupno zmago na turneji najbolje kaže Kamilu Stochu, ki ima pred rojakom Dawidom Kubackim 15,2 točke prednosti. Tretji Halvor Egner Granerud zaostaja 20,6, četrti Karl Geiger pa 24,7 točke.

Kvalifikacije

Norvežan in Kraft najboljša na treningu



Na prvem treningu je bil daleč najboljši Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je pristal pri 143 metrih in za osem metrov preskočil drugega Daniela Huberja. Vodilni v seštevku turneje Kamil Stoch je bil s 134 tretji, tik za njim je trening končal Anže Lanišek (133,5). Cene Prevc (133,5) je skočil s štirih zaletnih mest višje in zasedel 16. mesto, Domen Prevc (130) je bil 26., Tilen Bartol (129) 30., Peter Prevc (123,5) 34., Žiga Jelar (120,5) pa 43.



Na drugem treningu je bil najdaljši Avstrijec Stefan Kraft s 140 metri, na prvem treningu ni skakal. Granerud je bil drugi (137), Lanišek 11.

Novoletna turneja 1. Kamil Stoch (Pol) 809,9 točke

2. Dawid Kubacki (Pol) 794,7

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 789,3

4. Karl Geiger (Nem) 785,2

5. Markus Eisenbichler (Nem) 776,5

6. Anže Lanišek (Slo) 770,4

...

11. Peter Prevc (Slo) 749,9

18. Cene Prevc (Slo) 711,7

25. Domen Prevc (Slo) 594,4

30. Žiga Jelar (Slo) 486,6

48. Bor Pavlovčič (Slo) 214,5