Odvalil se mu je kamen od srca

Naš najboljši skakalec na prestižni novoletni turneji je Anže Lanišek, ki je v Innsbrucku dočakal tisto, kar si je najbolj želel. Opraviti dva odlična skoka, ko je to najbolj potrebno. "Začutil sem olajšanje, ker nisem več čutil strahu pred uspehom," je bil vesel prvi mož slovenske reprezentance to zimo.

Po težavah pri doskoku na prvih postojankah novoletne turneje v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu je Anže Lanišek sestavil celotno zgodbo v nedeljo v Innsbrucku, kjer je zaostal le za Kamilom Stochom in izenačil najboljšo posamično uvrstitev v karieri.

Po obeh skokih je glasno zavpil besedi "tako je", po prespani noči pa se še enkrat dotaknil uspeha: "Začutil sem olajšanje, ker nisem več čutil tega strahu pred uspehom. Kot se mi je to zgodilo v Garmischu. Vem, da znam telemarke zelo dobro delati tudi pri velikih daljavah. To ni bil nikoli problem. Odvalil se mi je kamen od srca."

Pet let intenzivnega treninga

Čeprav je naredil napako v Garmischu, ga to ni razjezilo in je ohranil mirno glavo, kot to prakticira v zadnjih dveh sezonah: "Jezen sem bil v Oberstdorfu in videl sem, kaj se je zgodilo v Garmischu. Nekaj ljudi me je glede tega zafrkavalo. Dejal sem si, da v Garmischu ne bom ničesar rekel, ampak to raje pokazal na skakalnici."

Sproščenost je eden od ključev, ki odpira vrata do uspeha. Foto: Sportida

Umirjenost, ki jo kaže, je prišla iz trdega dela v preteklih letih. Če je njegova glava prej hitreje postala vroča, zdaj deluje povsem drugačen: "Vedeti moramo, kaj vse se je prej dogajalo. Enostavno vsaj pet let intenzivno delam na tem. Rezultati prihajajo zdaj, oziroma so že lani. Morda ne tako stabilno kot letos. Zelo sem zadovoljen z vsem, kar imam okoli sebe. Zelo uživam. Ne glede na vse mi dolg skok še vedno največ pomeni. Na tem se gradi. In to mi je prineslo rezultat v Innsbrucku."

Program v Bischofshofnu Torek 16.30, kvalifikacije Sreda 16.45, tekma

Trener najbolj zagrizen

Z rezultati in dobrimi skoki prihaja tudi samozavest. Čeprav se suka okoli vrha, se zaveda, da potrebuje še nekaj časa za morebiten skok nanj. "Do vrha se morda marsikomu zdi pot kratka, a je še dolga. Pred menoj je še veliko učenja. Veliko bom moral narediti. Samozavest je tam, kjer mora biti. Verjamem, da lahko dobro skočim in posežem po najvišjih mestih."

V Innsbrucku je skočil na drugo stopničko odra za zmagovalce. Foto: Sportida

Zato pa se je pri njem zgodila sprememba, kar se tiče preživljanja prostega časa. Timija Zajca, s katerim sta na prizoriščih velikokrat igrala igrice na konzoli, zdaj ni v reprezentanci in videti je, da ga še nekaj časa ne bo. In kdo je njegov nov sparing partner? "Vedno je Hrgota (trener Robert Hrgota, op. a.). On je najbolj zagrizen v igranju Fife," se je zasmejal Lanišek in nadaljeval: "Tisti, ki se odloči, pride in odigra. Playstation prepustim tudi drugemu, če želi igrati. A je letos precej manj igranja kot prejšnja leta. Bolj se spočiješ, če nisi vseskozi priklopljen na ekran."

Misli, da se bosta udarila Kubacki in Stoch

Z zanimanjem bo pospremil tudi zaključek boja za zmago na turneji. Za zdaj najbolje kaže Poljaku Stochu, ki ima pred rojakom Dawidom Kubackim 15,2 točke prednosti. Tretji Halvor Egner Granerud, ki je z izjavami dvignil nekaj prahu, za Stochom zaostaja že več kot dvajset, saj je veliko izgubil v Innsbrucku.

Foto: Sportida

"Vedno se nekaj meša. Videli smo, da sta Granerud in Geiger v Innsbrucku naredila napako. Še vedno bo kar boj za orla. Mislim, da se bosta udarila Kubacki in Stoch. Na tekmi sta trenutno najmočnejša," je proti vrhu pogledal Lanišek, ki ga danes ob 16.30 čakajo kvalifikacije za sredino tekmo v Bischofshofnu.