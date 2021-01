"Tanka je linija med uspehom in razočaranjem"

Peter Prevc je bil po koncu novoletne turneje z devetim mestom najvišje uvrščeni slovenski skakalec, čeprav je pred prihodom v Bischofshofen kazalo bistveno bolje. Anže Lanišek je bil skupno šesti - v Innsbrucku je zaostal le za osrednjim junakom turneje Kamilom Stochom - Cene Prevc pa osemnajsti. Upali so na vsaj tri uvrstitve med petnajsterico, nato pa se je spodrsljaj zgodil Lanišku, v kvalifikacijah, Cenetu pa se je rdeča luč za nastop na tekmi prižgala zaradi diskvalifikacije, ki je bila posledica nepravilnega dresa. Razočaranje je bilo občutno, poudarja prvi mož stroke, ki je del krivde prevzel tudi nase. Verjame, da bodo naši skakalci že ta konec tedna, ko bosta v Titisee Neustadtu naslednji preizkušnji svetovnega pokala, spet pokazali pravi obraz, ki so ga večji del turneje.

Robert, najprej se dotaknimo zadnje tekme v Bischofshofnu, na kateri smo imeli v Petru Prevcu (12. mesto) in Žigi Jelarju (27.) le dva dobitnika točk.

Pri Petru je bilo škoda druge serije. Na mizi je bil pozen, zato se mu je izmuznila vrhunska uvrstitev. Skupno deveto mesto na turneji je zanj pričakovano, prisotna je bila želja in hkrati cilj. Mirno gre lahko naprej. Od njega lahko v nadaljevanju sezone pričakujemo še vrhunske rezultate. Ostalim Bischofshofen ni bil usojen - preveč napak so delali. Kar zadeva pripravo na tekmo, jih tudi sam. Prevzamem odgovornost za to tekmo in vem, da se bom popravil.

Anže Lanišek je imel smolo v Bischofshofnu, sicer bi napadal končno uvrstitev med najboljših pet. Foto: Sportida

Bi lahko konkretneje spregovorili o tem?

Morda je bila časovnica določenih treningov napačna in drugačna od tistega, kar sem si predstavljal, da bi bilo najbolje. Tu sem naredil napako. Iz nje se bom naučil. Vsi gremo naprej.

Kako se je Anže Lanišek spoprijel s spodrsljajem v kvalifikacijah?

Jasno je, da je bil razočaran, a je glavo nemudoma usmeril proti Titisee Neustadtu. Priložnost za vrhunsko uvrstitev na turneji je bila zapravljena. Če gledam dolgoročno, me zanj ne skrbi, saj je zelo dobro pripravljen. Od njega lahko pričakujem, da bo sidro, jedro naše ekipe in tako bodo tudi drugi okrog tega gradili dobre rezultate.

Peter Prevc je bil na devetem mestu na koncu naš najboljši skakalec turneje štirih skakalnic. Foto: Guliverimage

V tej sezoni se je Lanišek sicer pokazal za zelo stabilnega in osredotočenega, zato verjetno ni bojazni, da bi psihološko padel.

V Bischofshofnu ni šlo za strah pred uspehom. Morda jaz nisem pravilno pripravil tekmovalca. Določeno napako sem naredil tudi sam - v celoti je padlo in ni se uvrstil. Smo pa vsi v Bischofshofnu naredili napako. Učimo se iz njih. Od Anžeta pričakujemo, da bo v nadaljevanju sezone konstantno pri vrhu. Nihanja seveda bodo, a še bo pokazal dobre skoke.

Sicer je cilje za letošnjo sezono postavil vaš predhodnik Gorazd Bertoncelj, vi pa ste na veliki oder stopili praktično pred drugim največjim ciljem, prestižno novoletno turnejo. Kako jo ocenjujete?

Eden med deset, za vrhunsko uvrstitev pa nam je manjkal Anže. Videli smo, da so na tekmi v Bischofshofnu favoriti delali napake. Marsikaj se je zgodilo, a nima smisla pametovati. Naša napaka je bila storjena dan pred tem in ostali smo brez vrhunske uvrstitve, čeprav je tudi deveto mesto odlično. Grenak priokus je, ker smo imeli skakalca med šest. Gremo naprej. Vem, da je Anže motiviran in bo spet dobro skakal. Imeli smo praktično tri med petnajsterico, na koncu pa videli, da je črta med uspehom in razočaranjem tanka.

Kakšna šola je bila za vas novoletna turneja v vlogi glavnega trenerja?

Vzel sem si jo kot cilj, izziv in ne kot problem. K sreči sem s fanti že dalj časa in sem poznal program. Stvari smo skušali zapeljati v pravo smer - do Bischofshofna je ta bila dobra. Kazala se je priložnost, da bi imeli tri med petnajsterico. Žal smo prišli v položaj, ki nas je pripeljal do takšnega konca. Izziv je bil zanimiv. Gremo naprej, časa za razmišljanje pa ni, saj imamo že ta konec tedna dve novi tekmi.

Z mislimi že pri Titisee-Neustadtu, kjer bosta ta konec tedna dve posamični tekmi. Foto: Sportida

Kaj morajo preostali skakalci narediti, da se bodo nekako približali Lanišku in Petru Prevcu, ki sta trenutno naša najboljša skakalca?

Dva imamo, ki sta močna. Cene (Prevc, op. a.) je lahko tudi dober, če opravi takšne skoke kot v poskusnih serijah in na treningih. Žiga Jelar prav tako dobro skače, vendar je treba uravnotežiti želje in pričakovanja. Če je bil po prvi seriji šesti, je to znak, da zmore. Domen (Prevc, op. a.) je na meji. Ni se ujel s skakalnico v Bischofshofnu, a lahko že v Neustadtu pokaže napredek. V ozadju imamo še Bora Pavlovčiča in Timija Zajca. Vemo, kakšen je njegov domet in kaj lahko naredi.

Ob imenovanju za selektorja reprezentance ste si za pomočnika izbrali Gašperja Vodana, dejali pa ste, da boste o tej temi še nekoliko razmislili. Ali je odločitev o strokovni pomoči v izbrani vrsti za to sezono dokončno padla?

Z Gašperjem bova sodelovala še naprej. Zelo dobro se je ujel z ekipo, kakšne stvari pa se mora šele naučiti. Žal je bil postavljen v tak položaj, da je moral vskočiti, a se je zelo dobro spoprijel z nalogo.