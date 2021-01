Pri Timiju Zajcu je zdaj to dokončno jasno

Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc, Tilen Bartol, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič so skakalci, ki bodo zastopali slovenske barve v Lahtiju, kjer bosta v soboto in nedeljo naslednji posamični preizkušnji. Na Finsko tako še ne bo odpotoval Timi Zajc, ki sicer na treningih skače dobre skoke.

Glavni trener Robert Hrgota je po odhodu iz Zakopan še nekoliko razmišljal, da bi ga morebiti uvrstil v ekipo že za Lahti, a se je odločil, da Timi doma dokonča priprave in se vrne v Willingen, kot so prvotno načrtovali. "Takoj po novoletni turneji smo sistemsko naredili, da imamo enega trenerja vedno doma. Da nekdo dela s skakalcem, ki ne odpotuje na tekme svetovnega pokala. Tisti, ki so doma, delajo z Janijem Grilcem. Timi se je po novem letu vključil v pogon. Naredili smo program, ki je bil načrtovan do Willingena. Ta sistem smo kar v redu izpeljali," je Hrgota sporočil, da bo 20-letni skakalec še en teden treniral doma, nato pa se bo po več kot enomesečni odsotnosti vrnil v družbo najboljših skakalcev na svetu.

"Bolj odlični in rezultati temu primerni"

Zadovoljen je, da gredo skoki slovenskih orlov v pravo smer. Zaveda se, da kakšen vikend pride še do kiksa, a je raven skakanja vse boljša. Najboljši v tej zimi je Lanišek, ki je bil v Zakopanah streljaj oddaljen od zmage. Pred njega se je zavihtel le Norvežan Marius Lindvik, pomembno pa je, da se član SSK Mengeš ni ustrašil vodilnega položaja po prvi seriji in tudi v drugo poletel zelo daleč. Slabši doskok na preveč zasneženi podlagi mu je vzel krstno zmago v svetovnem pokalu, a bo ta ob takšnem skakanju tudi še prišla.

Foto: Vid Ponikvar

"V soboto smo na ekipni tekmi malce delali napake, v nedeljo bili bolj odločni in rezultati so bili temu primerni. S slabšimi skoki smo konkurirali za stopničke, kar me tudi veseli," je dejal Hrgota.

Lanišek vesel, da je zrasel in pridobil na samozavesti

"Na Poljskem sem užival. V petek in soboto sploh ni bilo tako slabo, a v drugi del nisem nesel hitrosti. Enostavno me ni odpeljalo. Za nedeljo sva z Robijem rekla, da popraviva določene stvari. Več hitrosti sem imel. V poskusni seriji mi je to uspelo. Videl sem, da sem naredil napredek in zgodilo se je," se je Lanišek dotaknil vikenda v Zakopanah.

Foto: Sportida

Nato se je še enkrat spomnil nedelje in njegovih tretjih stopničk v tej sezoni svetovnega pokala: "Z moje strani je bilo super. Skakal sem odlično. Po doskoku sem se veselil zmage. A dokler se ne izpiše rezultat, da si prvi, tega ne moreš vedeti. Ne glede na vse težave, ki sem jih imel v Bischofshofnu in Titisee-Neustadtu, sem vesel, da sem zrasel, pridobil na samozavesti."

Zanimivo pa je, da ima v njegovem srcu večjo težje tretje mesto kot tri druga v Wisli, Innsbrucku in Zakopanah. "Stopničke v Engelbergu mi najbolj pomenijo. Pred takratnim vikendom nisem vedel, ali bom lahko sploh skočil. Nisem mogel počepniti. Hvaležen sem bil, da sem lahko sploh skakal," je dejal Lanišek, ki je imel takrat težave s hrbtom, tudi v Lahtiju pa bo osrednji slovenski adut za vidnejše uvrstitve.